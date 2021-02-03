На капремонт не хватает два рубля

Фонд капремонта Самарской области предлагает повысить минимальный размер взноса на капремонт до 8,96 руб. за кв.м. Существующий размер взноса в ФКР считают «экономически необоснованным». Плата за капремонт уже увеличивалась в минувшем году на 10,8%, а в текущем году, по расчетам организации, на 5,6%. Так, в начале 2021 года плата за капремонт в регионе для домов высотой до пяти этажей выросла с 6,28 руб. до 6,63 руб. за один кв. м, для зданий от шести этажей и выше — с 7,22 руб. до 7,62 руб. за кв.м.



В Фонде капитального ремонта (ФКР) Самарской области считают, что минимальный размер взноса на капремонт домов экономически не обоснован и требуют переоценки. Как отмечают в фонде, тариф необходимо увеличить до «экономически обоснованного» 8,96 руб. за кв.м. Об этом говорится в отчетности ФКР за 2020 год.

Согласно документу, минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в регионе уже увеличивался. В минувшем году рост этого показателя составил 10,8%. В текущем году, по расчетам организации, он будет равен 5,6%. Так, в начале 2021 года плата за капремонт многоквартирных домов высотой до пяти этажей выросла с 6,28 руб. до 6,63 руб. за один кв.м. Для многоквартирных зданий Самарской области от шести этажей и выше с начала текущего года плата за капремонт выросла с 7,22 руб. до 7,62 руб. за один квадратный метр. Кроме того, в Самарской области планируется увеличить предельную стоимость работ по капитальному ремонту крыш.

В отчетности также говорится о том, что фонду на постоянной основе необходима финансовая поддержка областного бюджета для наиболее востребованных мероприятий, таких как «дорогостоящий ремонт объектов культурного наследия и ремонт лифтового оборудования, признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации ранее срока, установленного региональной программой». В ФКР также видят сложности в достижении исполнения поручения Минстроя РФ и Таможенного союза по замене лифтового оборудования. Существующая потребность составляет 7572 лифтов на общую сумму 15,59 млрд руб.

В отчете фонда отмечено, что остается нерешенным вопрос ремонта ветхого жилого фонда и взаимодействия по данному вопросу с Государственной жилищной инспекцией Самарской области и органами МСУ.

Согласно отчету фонда, за 2020 год объем начисленных взносов по домам, формирующих ФКР, на общем счете составил 3,3 млрд руб., объем собранных взносов составил 3,35 млрд руб., что составляет 101,5% от начисленных, с учетом погашения задолженности за предыдущий период.

В 2020 году на общий счет регоператора поступила сумма в 4,15 млрд руб., в том числе, 3,35 млрд руб. взносов собственников, 795,34 млн руб.— средства финансовой поддержки из бюджета региона. Общая сумма расходования средств с общего счета регоператора составила 4,2 млрд руб.

Руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских отмечает, что фонд капремонта на основании экономически обоснованных расчетов ежегодно дает предложения правительству Самарской области о повышении ставки взноса на капремонт: «Правительство рассматривает этот вопрос. И не факт, что предложения фонда будут приняты правительством. Фонд считает, что для того, чтобы как можно больше домов отремонтировать, им нужен повышенный взнос. Задача фонда — произвести капремонт как можно большего количества домов, потому что программа ему это предписывает. А для того, чтобы это выполнить, нужно собрать больше денег. По требованиям законодательства, фонд может расходовать те деньги, которые собирает. В Самарской области взнос где-то средний по ­России».

«Но у нас повышение было не так давно. Я думаю, сейчас нецелесообразно принимать решение о повышении взноса на капремонт. С этой сложной ситуацией в стране — с коронавирусом, падением доходов жителей, это было бы не совсем понятно»,— говорит Виктор Часовских.

В ноябре минувшего года депутаты думы Самары предложили губернатору Дмитрию Азарову рассмотреть возможность увеличения предельного индекса изменения платы за коммунальные услуги с 1 июля 2021 года до 6,7%. Однако после реакции общественности и обращений некоторых парламентариев предложение не было поддержано.

Ани Айвазян