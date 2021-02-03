Из всех искусств важнейшим является кино

Потребление культурных благ в РФ увеличивается по мере роста дохода и профессионального статуса, а снижается в связи с возрастом, ухудшением здоровья и вступлением в брак. Наибольшей популярностью среди культурных мероприятий пользуется кино, наименьшей — музеи. В целом культурную активность в РФ определяют те же факторы, что и за рубежом — при этом культурное потребление россиян находится на уровне развитых стран и обгоняет страны с сопоставимым ВВП.

Потребление культурных благ в России находится на уровне развитых стран и значительно обгоняет аналогичный показатель для стран с сопоставимым уровнем ВВП. К такому выводу в своей работе «Потребление культурных благ в России: масштабы, детерминанты, дифференциация» пришли замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников и старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Наталья Демина. Эмпирической базой для анализа стало Комплексное наблюдение условий жизни населения (КОУЖ) Росстата за 2011–2018 годы и «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения» (РМЭЗ–ВШЭ) за 2000–2018 годы.

По оценкам авторов работы, в 2011–2018 годах около половины взрослых россиян в течение года посещали кино, театры, концерты или музеи. Наибольшей популярностью среди потребителей культурных благ пользовалось кино (31% от выборки периодически, 20% — регулярно), затем концерты (25% и 9%), театры (15% и 10%) и, наконец, музеи (12% и 11%). При прочих равных условиях мужчины посещали культурные мероприятия реже, чем женщины — разрыв между ними достигает 15 п. п., а по отдельным видам искусства колеблется от 3 п. п. (кино) до 11 п. п. (концерты). Лица, состоящие в браке, ходили в кино, театры, на концерты и в музеи реже, чем одиночки. С возрастом потребление культурных благ непрерывно и последовательно снижалось: лидерами выступали самые молодые (до 25 лет), аутсайдерами — самые пожилые россияне (55+). По общей посещаемости первые превосходят вторых почти на 30 п. п. При прочих равных условиях у обладающих хорошим здоровьем общая посещаемость оказывается на 25 п. п. выше, чем у болеющих.

Существенное влияние на потребление культурных благ также оказывают занятость и доход индивида. Чем выше профессиональные позиции, тем с большей вероятностью человек является активным в культурном отношении. Так, разрыв по общей посещаемости культурных мероприятий между специалистами высшего уровня квалификации и неквалифицированными рабочими достигает 13 п. п., в том числе по посещаемости кино — 5 п. п., театров — 7 п. п., концертов — 8 п. п. и музеев — 5 п. п. Аналогичным образом потребление культурных благ возрастает по мере перемещения из нижних в верхние децили по доходам. В десятом дециле общая посещаемость оказывается почти на 30 п. п. выше, чем в первом. Аналогичный разрыв для кино составляет 33 п. п., для театров — 13 п. п., для концертов — 14 п. п. и для музеев — 8 п. п. Сходная зависимость была выявлена и при использовании субъективных оценок финансового положения домохозяйств.

В целом, как отмечают авторы работы, в российском обществе на потребление культурных благ влияют примерно те же факторы, что и в большинстве других стран. При этом общий уровень их потребления сопоставим с уровнем, характерным для развитых стран — несмотря на более низкий уровень российского ВВП. Однако, предполагают они, связь между доходами и уровнем культурного потребления в РФ может оказаться более тесной, чем за рубежом — вплоть до увеличения последнего благодаря приросту ВВП.

Анастасия Мануйлова