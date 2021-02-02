Деньги текут лучше воды

В ходе поездки в Калмыкию, один из самых засушливых регионов, премьер-министр Михаил Мишустин решил публично обратить внимание федерального центра на ставший скандально известным в республике Ики-Бурульский групповой водопровод. Объект строился около десяти лет и так и не заработал, из-за чего в республике возбуждено уголовное дело по факту хищения почти 300 млн руб. федеральных средств. По просьбе главы республики правительство выделит 72 млн руб. на проведение экспертизы и проектирование, чтобы определить объем необходимого финансирования для ввода объекта.

Визит Михаила Мишустина в Элисту, который стал продолжением серии поездок в наиболее отстающие в части социально-экономического развития регионы (см. “Ъ” от 30 января), начался с посещения печально известного в республике объекта — инфраструктуры Ики-Бурульского группового водопровода, призванного обеспечить чистой водой население двух районов Калмыкии и стать резервным источником для столицы региона. Напомним, этот водопровод протяженностью 195 км строился почти целое десятилетие — в 2006–2015 годах, о его готовности даже докладывали президенту Владимиру Путину, указывая, что этот объект поможет решить проблему засухи в степной республике.

Калмыкия — один из самых засушливых российских регионов, и вопрос водообеспечения здесь стоит крайне остро. Так, среднее водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды вдвое ниже среднероссийского уровня (до 70 литров в сутки на человека) — по словам главы республики Бату Хасикова, лишь 7% населения обеспечены питьевой водой (в Элисте и вовсе 0% — из-за высокого уровня минерализации воды) при среднем по России показателе в 85%. Однако новый водопровод так и не заработал — в 2019 году межведомственные рабочие группы пришли к выводу, что к вводу в эксплуатацию объект, на который было потрачено 5 млрд руб., не готов (не достроены водозаборные скважины, насосные станции, не проведены гидравлические испытания).

История с Ики-Бурульским групповым водопроводом в итоге обернулась возбуждением уголовного дела по факту хищения 297,5 млн руб. федеральных средств в ходе его строительства.

Для завершения работ, в частности на проведение экспертизы и проектирования, глава республики в 2020 году уже просил у федерального центра выделить 72 млн руб.

Выслушав краткое изложение этой ситуации от Бату Хасикова и приглашенных экспертов и общественников на совещании «на ногах» прямо рядом с резервуарами, Михаил Мишустин отметил, что выделение средств при отсутствии эффективности — «это главная беда» не только в Калмыкии, но и в других регионах.

«Это очень грустно, что довели до такой ситуации,— дело даже не в нехватке средств: невозможно все время ждать, что из федерации выделят средства, и ничего для этого не делать с точки зрения эффективности»,— посетовал премьер.

Впрочем, навстречу республиканским властям правительство все же пошло — премьер-министр сообщил о выделении запрошенных губернатором 72 млн руб. на изыскания (чтобы определить необходимый в целом объем средств), поручив ему взять под личный контроль расходование «каждого рубля», «чтобы не получилось как раньше, когда деньги выделят, сделают проектно-сметную документацию, а они утекут как вода». Контролировать процесс должны и федеральные чиновники — вице-премьеру Марату Хуснуллину поручено направить в Калмыкию специалистов для проведения изысканий.

Евгения Крючкова, Элиста