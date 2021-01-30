Белый дом позаботится об агротуристах

Премьер-министр Михаил Мишустин вчера посетил Петрозаводск, возобновив таким образом ранее прерванную серию поездок по десяти самым депрессивным регионам России, которым центр за пять лет пообещал выделить 50 млрд руб. на индивидуальные программы развития. Для Карелии базовым блоком такой программы является туризм. По итогам встречи с местными предпринимателями премьер пообещал им проработать в правительстве вопрос о смягчении правил использования сельхозземель — для возможного разрешения на таких участках строительства ради развития агротуризма.

Первым рабочим визитом в этом году Михаил Мишустин возобновил поездки по самым отстающим регионам России — вчера он посетил Карелию. Напомним, в 2019 году десять территорий (кроме Карелии это Тува, Республика Алтай, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Чувашия, Алтайский край, Курганская и Псковская области) получили кураторов в Белом доме. Начавшиеся тогда поездки чиновников по этим регионам в 2020-м были прерваны из-за пандемии, состоялись лишь несколько из них — на уровне премьер-министра. Сейчас звучат и предложения о расширении этой работы, на прошлой неделе в Госдуме заявили о намерении добиваться от правительства расширения списка «сложных» регионов до 20 субъектов РФ.

В прошлом году депрессивная «десятка» получила индивидуальные программы развития общей стоимостью 50 млрд руб. до 2024 года. Эта пятилетка должна стать первым этапом догоняющего развития таких регионов, в случае эффективной реализации программы могут быть продлены с выделением еще 50 млрд руб. на 2025–2027 годы. Вчера на встрече с местными предпринимателями Михаил Мишустин сообщил о выделении ежегодного транша в 1 млрд руб. Карелии в рамках индивидуальной программы развития республики.

Один из основных блоков этой программы — развитие туризма. На встрече с премьером от предпринимателей поступил запрос на новые механизмы в этой сфере — так, одна из участниц предложила снять запрет на строительство в целях агротуризма на землях сельхозназначения. С подобной инициативой ранее уже выступало Агентство стратегических инициатив.

Сейчас использование сельхозземель довольно строго регулируется законодательством ради их сохранения, при этом тема необходимости частичного смягчения ограничений уже не раз поднималась в контексте развития сельских территорий и вовлечения неиспользуемых земель в оборот. Среди инициатив, предполагающих такие послабления,— депутатский законопроект, допускающий возможность строительства жилья на сельхозземлях и одобренный в конце года Госдумой в первом чтении. В Минсельхозе “Ъ” сообщили, что ведомство подготовило проект положительного отзыва на этот документ, сейчас он согласовывается.

Михаил Мишустин пообещал карельским предпринимателям поставить вопрос перед правительством, отметив, что решать его нужно комплексно: «важно не только разрешить строительство на землях сельхозназначения для агротуризма или для реализации своей продукции, но и привлекать туда людей», в частности обеспечивая строительство дорог. В Минсельхозе добавляют, что в Госдуме уже разрабатывается законопроект, предусматривающий меры господдержки агротуризма, принципиально документ поддержан правительством.

Евгения Крючкова, Петрозаводск