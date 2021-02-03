С видом на общежительство

ГК «Гранель», основанная главой правительства Башкирии Андреем Назаровым, намерена запустить сеть коливингов для иностранных студентов в 20 российских городах. Таким образом компания рассчитывает занять нишу в сегменте арендного бизнеса. Но в российских реалиях проект вряд ли осуществим, считают эксперты.

Девелоперская компания «Гранель», основанная нынешним главой правительства Башкирии Андреем Назаровым и Ильшатом Нигматуллиным, планирует построить сеть коливингов (совместное проживание людей в объекте, где под общественные зоны выделено 30–35% площадей) для иностранных студентов, рассказал источник “Ъ”, близкий к компании. Это подтверждается и информацией на сайте HeadHunter, где размещена вакансия специалиста для проекта. Для этого проекта ГК «Гранель» создала отдельное подразделение — Egghead Group. На сайте этой компании указывается, что за десять лет планируется построить в 20 городах страны 5 млн кв. м недвижимости для размещения 160 тыс. человек. В компании «Гранель» отказались от комментариев.

Как пояснил другой источник “Ъ”, компания после строительства оставит объекты у себя в портфеле для получения арендного потока. По его словам, первые проекты могут быть запущены в Москве и Подмосковье, а в крупнейших центрах притяжения студентов пилотные объекты протестируют позже.

К планам такой диверсификации бизнеса застройщика жилья участники рынка недвижимости отнеслись со скепсисом. Финансовый директор Tactics Group Андрей Новиков называет проект слишком масштабным с учетом потенциала и размера данного сегмента в России. Он не исключает, что для реализации проекта потребуется господдержка. К тому же оценить будущие денежные потоки трудно, в частности, из-за разницы арендной ставки в регионах страны, говорит эксперт.

Член совета директоров JLL Микаэл Казарян отмечает, что Россия все еще отстает от тенденций Запада, где коливинги пользуются гораздо большим спросом. Эксперт считает, что проект нужно координировать при помощи профильных министерств и учебных заведений, заинтересованных в его развитии. Господин Казарян уверен, что в таком случае сеть таких студенческих объектов будет востребована в Москве и Петербурге.

Однако коливинги в данном случае — это лишь иллюзия, которая со временем превратится в общежитие для рабочих из стран СНГ, считает партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. В таком случае выстраивать менеджмент по управлению объектами будет нереально — чтобы контролировать дисциплину в подобных местах, нужно много ресурсов, говорит эксперт.

Аудитория для коливингов компанией «Гранель» выбрана неспроста. По словам собеседника “Ъ”, иностранные студенты «более платежеспособны для размещения вне студенческого общежития при учебном заведении». Но опрошенные эксперты с этим не согласны. Большинство студентов, обучающихся в российских вузах, приехали из менее экономически развитых стран, уверен господин Новиков. Об этом говорит и статистика: по данным Росстата, численность иностранных студентов в 2018 году составила 247,7 тыс. человек, из которых 185,4 тыс.— граждане СНГ, Балтии, Абхазии и Южной Осетии.

Уход от частной собственности и шеринговая экономика (предполагает совместное пользование имуществом) в нашей стране может не найти отклика у граждан, считает Станислав Ивашкевич. Он подчеркивает, что после опыта проживания россиян в коммунальных квартирах многие стремятся обзавестись личным имуществом. Андрей Новиков считает, что нецелесообразно отвлекать капитал, который можно было бы вложить в высокомаржинальное строительство жилья с предсказуемым выходом из него, чем вкладываться в более рискованные и менее рентабельные проекты.

Дарья Андрианова