Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, чем новый кроссовер отличается от автомобилей предыдущих модельных годов и почему владельцы этих кроссоверов будут держать ключи от автомобиля на видных местах.

Вы наверняка обращали внимание, как в диалогах голливудских фильмов после упоминания марки и модели машины обязательно говорится год ее выпуска. Особенно, когда речь идет об автомобилях прошлых десятилетий. Например, «у него тогда был Mustang 1968 года». Делается это не для того, чтобы подчеркнуть, какая древняя у кого-то тачка. А для того, чтобы лучше понять, какая именно. Потому что машина, выпущенная годом ранее, имела совсем другой кузов, а у машины, сошедшей с конвейера годом позже, были совсем другие фары и бампер.

Сегодня автомобильные компании как-то умудряются сохранять интерес к своей продукции, не меняя модельный ряд ежегодно. Модель живет на рынке пять – семь лет, и на половине этого срока случается рестайлинг, который касается, как правило, не чего-то «глубинного», а того, что к кузову, условно говоря, можно привинтить: колесные диски, зеркала.

Поступивший только что к российским дилерам кроссовер Infiniti QX50 2021 модельного года внешне вообще не изменился. Разве что добавился новый вариант окраски кузова — коричневый металлик. Главные новости — в салоне. Здесь появилась новая информационно-развлекательная система с двумя дисплеями. За ее быстродействие отвечает более мощный четырехъядерный процессор, а также увеличенный до 2 Гб объем оперативной памяти. Дополняют функционал системы усовершенствованное голосовое управление. Оно распознает до 6000 команд вместо прежних 500, снабжено функцией прогнозирования поиска текста, возможностью выбирать «любимое» устройство для подключения, а также улучшенным отображение карт в навигации.

Да, и еще важная деталь. Наконец-то, у Infiniti появился свой собственный ключ — раньше он по дизайну был такой же, как у моделей марки Nissan. И хотя двери автомобиля открываются и закрываются от прикосновения, а запуск двигателя осуществляется кнопкой, достаточно того, чтобы ключ просто был у вас с собой, теперь владелец Infiniti QX50 наверняка будет держать ключ на видном месте.