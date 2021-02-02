Управляющего отелем «Карамель» предложили приговорить к реальному сроку

Гособвинение предложило приговорить управляющего отелем «Карамель» Сергея Щербакова к шести годам лишения свободы, сообщает 59.ру со ссылкой на защитника подсудимого Елену Рудакову. Напомним, господину Щербакову инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

По окончательной версии следствия, предприниматель незаконно организовал перепланировку подвала одного из домов и разместил там гостиницу. 20 января 2020 года произошел прорыв трубопровода, горячая вода попала в полуподвальные помещения мини-отеля, в результате погибли пять человек и четверо пострадали. Когда в помещения начал поступать кипяток, люди не смогли выбраться в безопасное место. К тому же через территорию мини-отеля проходил транзитный трубопровод, к которому подсудимый не обеспечил доступ специалистов. Сам Сергей Щербаков в ходе предварительного следствия вину категорически отрицал.