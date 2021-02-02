«Россети ФСК ЕЭС» приступила к цифровизации узлового питающего центра Югры

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начала модернизацию подстанции 500 кВ «Трачуковская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Будет внедрен комплекс цифровых решений и полностью обновлен парк выключателей 220 кВ. Инвестиции в проект составят 273 млн рублей. В результате повысится надежность энерготранзита от Сургутской ГРЭС-2 в Нижневартовский район, где расположены крупные нефтедобывающие предприятия.



На открытом распределительном устройстве (ОРУ) подстанции будет установлено девять цифровых оптических трансформаторов тока и один трансформатор напряжения. Они обеспечат высокоточные измерения, позволят увеличить быстродействие и надежность работы релейной защиты благодаря отсутствию процесса намагничивания. Также будет смонтировано восемь комплектов цифровых защит. Все оборудование произведено в России.

Также в рамках модернизации на «Трачуковской» будет установлено восемь элегазовых выключателей российского производства. Они заменят весь парк устаревших воздушных аппаратов. Новое оборудование имеет высокие показатели надежности, экологической и пожарной безопасности.

Подстанция станет четвертым энергообъектом Урала 220 кВ и выше с внедрением комплекса современных цифровых решений. В 2018 году был введен в работу первый в России цифровой питающий центр сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Тобол», на котором также установлены оптические трансформаторы. В 2020 году «Россети Урал» на дистанционное управление перевели подстанцию 220 кВ «Анна». «Россети ФСК ЕЭС» ведет модернизацию подстанции 220 кВ «Надым» на Ямале.

Мощность подстанции 500 кВ «Трачуковская» составляет 1503 МВА. Она обеспечивает электроснабжение потребителей Нижневартовского района Югры, среди которых дочерние предприятия НГК «Славнефть», «ЛУКОЙЛ» и НК «Роснефть».