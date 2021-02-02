Google выплатит $3,8 млн за дискриминационное отношение к женщинам и азиатам

Google согласился выплатить $3,8 млн своим нынешним сотрудникам и кандидатам на должность специалиста по разработке программного обеспечения. В общей сложности компенсации будут выплачены более 5,5 тыс. человек.

Министерство труда США сообщило, что в ходе проверки выяснилось, что корпорация прибегала к дискриминационным методам отбора персонала на эту должность, а также при определении заработной платы уже нанятых сотрудников. Политика компании была признана властями дискриминационной по отношению к женщинам и азиатам, претендовавшим или уже занимающим указанную должность в американских офисах Google.

Корпорация признала, что выплаты сотрудникам и отбор персонала иногда оказывались дискриминационными. Компания пообещала сделать все возможное, чтобы в будущем не допустить неравного отношения к сотрудникам и кандидатам на работу.

Кирилл Сарханянц