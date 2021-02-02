Число убийств в США в 2020 году побило рекорды последних десятилетий

По сравнению с 2019 годом число убийств в США в прошлом году выросло на 30%. При этом число нападений с использованием огнестрельного оружия и применение насилия при отягчающих обстоятельствах выросли, 8% и 6% соответственно. Такие данные приводятся в докладе «Пандемия, беспорядки, преступность и насилие в американских городах» Национальной комиссии по COVID-19 и уголовному правосудию (NCCCJ). «Число убийств в каждый из месяцев 2020 года превышал аналогичные показатели 2019 года»,— говорится в докладе, авторы которого называют взлет убийств «серьезным, значительным, не имеющим прецедентов в современной истории».

Анализ ситуации в 34 американских городах показал, что в прошлом году в них было на 1268 убийств больше, чем в 2019 году. Значительная часть роста приходится на Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго. Так, в Чикаго в прошлом году были убиты 748 человек, что на 56% больше, чем в 2019 году. Но все-таки это не дотягивает до «исторических рекордов», отмечается в докладе. «В 2020 году в этих 34 городах на 100 тыс. жителей приходилось 11,4 смерти от убийств, а в 1995 году — 19,4 смерти на 100 тыс. жителей»,— говорится в докладе.

При этом авторы доклада отмечают, что число отдельных видов преступлений, напротив, снизилось. Например, преступления, связанные с наркотиками, квартирные кражи со взломом, кражи в помещения нежилого типа, хищение имущества, что эксперты объясняют особенностями жизни населения в условиях пандемии: люди чаще сидят дома, меньше находятся в публичных местах, меньше контактируют друг с другом.

Алена Миклашевская