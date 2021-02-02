Вадим Ванеев признан банкротом

Арбитражный суд Ростовской области 1 февраля принял решение о признании банкротом ростовского предпринимателя Вадима Ванеева. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. В отношении господина Ванеева введена процедура банкротства. Заявление о банкротстве Вадим Ванеев подал 11 августа 2020 года. В октябре в дело вступил ВЭБ.РФ.

Вадим Ванеев являлся основателем компаний по производству мяса индейки «Евродон». Проект был реализован на кредитные средства ВЭБ.РФ. Из-за вспышек птичьего гриппа, которые случились на площадках предприятия с декабря 2016 года по апрель 2017 года, производство было остановлено, а убытки компании превысили 2,6 млрд руб. «Евродон» не смог выполнять кредитные обязательства, поэтому в 2018 году предприятие перешло под контроль ВЭБ.РФ. Летом 2019 года ООО «Евродон» было объявлено банкротом с открытием процедуры конкурсного производства. В апреле ВЭБ. РФ уступил права требования к «Евродону» Россельхозбанку. Новый кредитор передал производственные мощности обанкротившейся компании в аренду ГК «Дамате».

Наталья Шинкарева