На ремонт домов-памятников в Уфе направят 93,36 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» на аукционе 15 февраля отберет подрядчика капремонта крыш и фасадов в уфимских домах, которые являются объектами культурного наследия (ОКН), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 93,36 млн руб., он будет оплачен за счет взносов собственников квартир.

До 1 октября текущего года необходимо отремонтировать 12 домов, в том числе на улицах Кольцевой, Новороссийской, Архитектурной, Мира, Центральной, проспекте Октября. Дороже всего обойдется ремонт фасада и крыши дома на улице Кольцевой, 24 — 11,35 млн и 8,57 млн руб. соответственно, дешевле всего — крыши дома на улице Новороссийской, 4 (2,49 млн руб.).

Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию на результат выполненных работ.

Майя Иванова