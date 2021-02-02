В Казани начался суд над Рушанией Бильгильдеевой

В Вахитовском райсуде Казани сегодня начался процесс над бывшей главы реготделения «Справедливой России» в Татарстане и экс-депутатом Казгордумы Рушании Бильгильдеевой. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, будучи главой ООО «Пассаж», обвиняемая похитила у 133 человек 37,5 млн руб. «под предлогом заключения договоров на приобретение земельных участков, а также подведение к ним инженерных коммуникаций». Также ей вменяют хищение свыше 500 тыс. руб. у главы управляющей компании, которому госпожа Бильгильдеева пообещала от имени общественной организации «Справедливое ЖКХ» перевести многоквартирные дома под его управление.

Как писал «Ъ-Казань», дело Рушании Бильгильдеевой уже передавали в суд, но позже его вернули в прокуратуру. Это было связано с необходимостью объединить все эпизоды инкриминируемых бывшему депутату преступлений в одно и предъявить ей новое обвинение в мошенничестве.

"Ъ-Казань"