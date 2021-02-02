Экс-замглавы ФСИН Максименко госпитализирован с COVID-19

Бывшего заместителя главы ФСИН Валерия Максименко госпитализировали в больницу СИЗО «Матросская Тишина» с COVID-19, сообщила его адвокат Кадрия Хазина.

«Максименко госпитализирован в больницу "Матросской Тишины", у него диагностирован коронавирус. С 23 января у меня нет с ним связи. Со слов родственников, у него поражено 60% легких»,— сказала она ТАСС. Адвокат добавила, что Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на арест Максименко 25 января, но ее сняли с рассмотрения, поскольку он не мог участвовать даже по видеосвязи.

Валерий Максименко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, он в 2018–2019 годах сорвал программу приведения к мировым стандартам тюрем и колоний на 2,126 млрд руб. Басманный суд Москвы в ноябре отправил его на два месяца в СИЗО, а затем продлил до конца апреля срок содержания Валерия Максименко под стражей.

Подробности — в материале “Ъ” «Генералу ФСИН не простили "Мордовской зоны"».