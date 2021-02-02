Производитель электронных сигарет Juul закрыл розничные точки в России

В начале года американский производитель электронных сигарет Juul Labs закрыл все свои розничные точки в России, сообщил РБК управляющий директор Babylon Vardex Group (эксклюзивный дистрибьютор продукции) Игорь Самборский. По его словам, это произошло на фоне изменения антитабачного законодательства. В самой компании закрытие точек не объяснили.

В штаб-квартире Juul Labs заявили, что для того, чтобы «продолжить свою миссию», компания должна рассчитать, как она использует свои ресурсы в долгосрочной перспективе. «Мы остаемся приверженными российскому рынку и планируем сохранить доступность наших продуктов в России»,— сказал представитель Juul Labs Робин Кели. Закрытие розничных точек в компании не прокомментировали.

С 28 января 2021 года в силу вступили поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Регулирование электронных сигарет, вейпов и других устройств теперь будет таким же, как и обычной табачной продукции. Для электронных средств также было установлено максимальное содержание никотина в жидкостях: 20 мг на 1 мл. У всех электронных испарителей Juul они составляли 50 мг.

Подробнее о проблемах компании в России — в материале “Ъ” «Электронные сигареты сворачиваются».