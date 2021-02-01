Заседание по сроку Навальному перенесли в Мосгорсуд

Заседание Симоновского районного суда Москвы по замене условного на реальный срок политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше» будет выездным. Оно пройдет в 635 зале апелляционного корпуса Мосгорсуда. Господина Навального доставят на заседание из СИЗО «Матросская тишина», где он находится после задержания в аэропорту Шереметьево после прибытия в Россию.

Как сообщила “Ъ” пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, заседание сделали выездным из-за большого числа заявок от журналистов, «с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции».

Заседание запланировано на 10:00 2 февраля. Как отметила госпожа Солопова, территория судебных корпусов Мосгорсуда ограждена металлическим забором, и на нее будут пускать только «пишущих журналистов» по одному от СМИ. Других желающих попасть на заседание на территорию суда не допустят.

28 декабря 2020 года ФСИН попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Напомним, в 2013 году политик был приговорен к 3,5 года условно и пяти годам испытательного срока. Его брат Олег Навальный — к такому же сроку реального заключения. В 2017 году Симоновский суд Москвы еще на год продлил условный срок оппозиционеру.

Алексей Навальный был отправлен под стражу до 15 февраля решением Химкинского горсуда Москвы по ходатайству ФСИН менее, чем через сутки после возвращения из Берлина. 2 февраля суд должен рассмотреть иск ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Алексей Навальный остался в СИЗО».

Роман Дорофеев