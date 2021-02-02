Электричку не забыли

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на аппаратном совещании регионального правительства поднял вопрос о возможном восстановлении пригородного железнодорожного сообщения на участке Сызрань — Кузнецк. Поводом для обсуждения этой темы стало резонансное ДТП, которое произошло на западе Самарской области. Жертвами аварии стали 12 человек, это пассажиры микроавтобуса, который следовал из Сызрани в населенные пункты Новоспасского района (Репьевка, Красносельск), где проходит железная дорога.

В правительстве Ульяновской области рассматривают вопрос возвращения на линию электропоездов на участке Сызрань — Кузнецк. После их отмены жителям Новоспасского и Николаевского районов приходится ездить на работу и учебу только на маршрутках. Один из таких микроавтобусов попал в ДТП, в результате которого погибли 12 человек. Возможности возобновления пригородного железнодорожного сообщения по маршруту Сызрань — Кузнецк изучает специальная комиссия, которая должна будет подготовить конкретное решение уже в следующий понедельник, 8 февраля.

Авария с 12 погибшими произошла 29 января в окрестностях села Заборовка на 873 км федеральной трассы М5 «Урал». СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).

«В ближайшее время проведем комиссию по безопасности дорожного движения. Мы должны разобрать причины всех ДТП за минувший год, которые повлекли смертельный исход или тяжкие телесные повреждения. Еще один важный вопрос — контроль за работой общественного транспорта и максимальное обеспечение безопасности участников дорожного движения»,— написал глава Ульяновской области на своей странице в Facebook.

Господин Морозов также сообщил о планах обратиться в Минтранс РФ с предложением продолжить реконструкцию федеральной трассы М5 и в дальнейшем построить четвертую полосу для разделения потоков.

Пригородное железнодорожное сообщение на участке Сызрань — Кузнецк было полностью прекращено в сентябре 2014 года. Еще в 2012 году на данном межрегиональном маршруте, проходящем по территории Пензенской, Ульяновской и Самарской областей, ежедневно работали шесть электропоездов. За два года отменили все электрички, частично заменив их автобусными маршрутами. Пассажирские поезда и дневной экспресс Самара — Пенза останавливаются только в относительно крупных населенных пунктах. В частности, станция Репьевка (в это село направлялся микроавтобус, попавший в аварию. — „Ъ“) осталась без пассажирского железнодорожного сообщения с ­Сызранью.

Ранее губернатор Сергей Морозов неоднократно на заседаниях облправительства упрекал АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (БППК) в неправомерном, на его взгляд, повышении тарифов. В 2014 году на организацию пригородных пассажирских железнодорожных перевозок в региональном бюджете было предусмотрено 42,5 млн рублей субсидий, в то время как БППК настаивала на компенсации в 151 млн руб. В итоге в конце 2014 года правительство региона было вынуждено отказаться от части железнодорожных маршрутов, включая электрички Сызрань — Кузнецк, проходящие через Николаевский и Новоспасский районы Ульяновской области.

«Да, это (возвращение электричек. — „Ъ“) будет стоить денег. С другой стороны, побывали в семье, где остались только две девочки. Что дороже: 7 млн за электричку или жизнь мамы? Конечно, жизнь мамы»,— отметил на совещании первый вице-премьер Ульяновской области ­Андрей Тюрин.

Бывший министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин (сейчас возглавляет минэкономразвития региона. — „Ъ“) заявил, что «когда принималось решение о закрытии поезда, учитывалась, в первую очередь, низкая его востребованность и отказ Самарской области от компенсации той части маршрута, которая не проходит по территории Ульяновской области».

Жители Новоспасского района Ульяновской области уже направили коллективное обращение к депутату Госдумы РФ Алексею Куринному с просьбой вернуть ранее отмененные электрички Сызрань — ­Кузнецк.

В правительстве Самарской области оперативно не ответили за запрос „Ъ“, однако, по имеющейся информации, власти региона также собираются совместно с коллегами из Ульяновской и Пензенской областей решить вопрос возвращения пригородного сообщения на участке Сызрань — Кузнецк.

Андрей Сазонов, Сергей Титов, Ульяновск