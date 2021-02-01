Байден допустил возвращение санкций против Мьянмы

Президент США Джо Байден призвал военных Мьянмы немедленно отказаться от власти. Он также поручил изучить вопрос о повторном введении санкций, отмененных во время перехода Мьянмы к демократии.

«Международное сообщество должно объединиться, чтобы заставить бирманских военных немедленно отказаться от власти, которую они захватили»,— заявил господин Байден (цитата по AFP). «Соединенные Штаты сняли санкции с Бирмы за последнее десятилетие, основываясь на прогрессе на пути к демократии»,— сказал президент США, используя прежнее название Мьянмы.

«Обращение вспять этого прогресса потребует немедленного пересмотра нашей санкционной политики с последующим принятием соответствующих мер»,— сообщил Джо Байден. По его словам, США «будут отстаивать демократию везде, где она подвергается нападкам».

Ранее вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаину. Перед этим представитель правящей партии «Национальная лига за демократию» сообщил о задержании фактической главы правительства Аун Сан Су Чжи.

После этого в Мьянме случились перебои со связью, а правительственные ТВ и радио прекращали вещание. Военные анонсировали новые парламентские выборы.