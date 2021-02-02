Экс-банкир оспаривает сделки «Северной столицы»

Бывший владелец Балтийского банка Андрей Исаев собирается обжаловать сделки по продаже объектов недвижимости, которые входили в состав принадлежавшего кредитной организации паевого инвестфонда «Северная столица». В частности, речь идет об объектах на Захарьевской улице и Конюшенной площади. В Альфа-банке, контролирующем фонд, настаивают, что получили недвижимость в рамках судебных процедур.

Андрей Исаев заявил, что намерен оспорить в суде сделки по продаже объектов, входивших в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости (ЗПИФН) «Северная столица», контролируемый Альфа-банком. «Я не претендую на эти активы, но дело в том, что в течение десяти лет в них инвестировала деньги ГК "ПАН" (принадлежала господину Исаеву), а не Альфа-банк»,— пояснил он. В этом контексте предприниматель упомянул здания на Захарьевской улице, 41, и Конюшенной площади, 2. «Та компания, которая приобрела здание на Захарьевской, прекрасно знает, что купила ворованное. Тоже самое касается Конюшенной площади и других объектов недвижимости, которые были украдены»,— высказал он свое личное суждение. Представитель господина Исаева не уточнил подробности исковых заявлений и сроки их подачи, отметив, что судебная позиция только формируется.

ЗПИФН «Северная столица» был создан в 2005 году для управления активами холдинга «ПАН» и принадлежал Балтийскому банку. На его балансе также находились дом Зингера и здание на Невском проспекте, 62. В 2012 году между Андреем Исаевым и другим совладельцем Балтийского банка Олегом Шигаевым разгорелся конфликт, в ходе которого структуры первого получили контроль над «Северной столицей». В 2014 году Альфа-банк начал санацию Балтийского банка, а в 2019-м полномочия управляющей компании «Северной столицы» перешли к «Альфа-Капиталу» (как и Альфа-банк, является частью консорциума «Альфа-Групп»). Здание на Захарьевской улице недавно было приобретено ГК «Еврострой», а о покупке комплекса объектов на Конюшенной улице договаривается владелец ГК «Ярд» Андрей Кошкин (см. “Ъ” 15.01.2021).

Впрочем, господин Исаев утверждает, что санация банка была искусственно создана в результате договоренности между его партнером Олегом Шигаевым, руководством Альфа-банка и АСВ. Господин Исаев заявил, что у него есть ряд доказательств и подтверждающих документов. АСВ и Альфа-банк не стали комментировать это высказывание.

В Альфа-банке сообщили, что все упомянутые объекты были получены «Северной столицей» на основании вступивших в законную силу судебных решений. Другие детали в Альфа-банке комментировать не стали, напомнив лишь, что господин Исаев находится в уголовном розыске. В «Еврострое» сообщили, что приобрели имущество у законного владельца, права которого были подтверждены судебными решениями всех инстанций.

Сейчас Андрей Исаев находится в международном розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По словам предпринимателя, он на свободе, несмотря на сообщения о своем задержании. «23 декабря во Франции меня остановил патруль, поскольку формально я числюсь в розыске. Меня задержали, выяснили кто я, где проживаю. Адвокаты предоставили информацию о судебном разбирательстве с Интерполом и меня отпустили»,— пояснил предприниматель. С 2019 года адвокаты господина Исаева оспаривают правомерность его объявления в розыск.

О декабрьском задержании господина Исаева на прошлой неделе сообщил заместитель председателя правления Альфа-банка Владимир Сенин. По его словам, это произошло по запросу Генеральной прокуратуры в связи с уголовными делами о хищении в кредитной организации. Подобная информация также содержалась в письме российского бюро Интерпола в петербургскую прокуратуру (копия есть у “Ъ”). По версии следствия, перед санацией Балтийского банка Андрей Исаев вывел на подконтрольные ему структуры активы кредитного учреждения. Речь шла о 19 объектах недвижимости и земельных участках, стоимость которых оценивалась в 500 млн рублей. Сам предприниматель настаивает, что дело против него возбуждено по надуманным основаниям. «159 статья УК РФ подразумевает нанесение ущерба собственнику бизнеса. А я из одной своей компании переложил активы в другую свою компанию. И нанес, видимо, ущерб самому себе, будучи бенефициаром обоих юридических лиц. За что меня и преследуют»,— полагает он.

Константин Куркин