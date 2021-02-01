ВОЗ сообщила о снижении количества случаев COVID-19 третью неделю подряд

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что уже третью неделю подряд количество случаев заражения коронавирусом в мире сокращается. Однако он предупредил, что странам еще слишком рано отказываться от строгих мер в борьбе с пандемией.

На брифинге для прессы в Женеве господин Гебрейесус назвал сокращение количества случаев «обнадеживающими новостями», заявив, что это показывает, что COVID-19 можно остановить с помощью применяющихся в настоящее время мер.

«Однако мы уже проходили это,— предупредил глава ВОЗ (цитата по AP).— Правительства открылись слишком быстро, а люди ослабили бдительность, позволив вирусу стремительно вернуться». Он отметил, что даже при использовании вакцины против COVID-19 меры, которые правительства применяли в течение прошлого года, имеют решающее значение, особенно в отношении новых вариантов вируса.

В конце 2020 года и начале 2021-го во многих странах началась массовая вакцинация населения. Некоторые государства планируют ввести паспорта вакцинации. Они позволят людям свободнее путешествовать, посещать общественные места и массовые мероприятия.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Привитый по паспорту».