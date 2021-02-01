Петербургские суды арестовали 66 участников акции в поддержку Навального

Районные суды Санкт-Петербурга с ночи 31 января начали проводить заседания для привлечения к ответственности задержанных на несанкционированной властями акции в поддержку Алексея Навального. По данным Объединенной пресс-службы судов Петербурга, по состоянию на 18:00 1 февраля были арестованы уже 66 человек. При этом заседания продолжаются. https://t.me/SPbGS/7606

Рекорд по числу назначенных арестов установил Выборгский районный суд — 18 от общего количества. По всему Санкт-Петербургу только три дела были прекращены за отсутствием состава преступления.

Одновременно с этим один из мировых судей Центрального района вернул 39 заявлений комитету по вопросам правопорядка и законности. Чиновники хотели привлечь людей к ответственности за нарушение антиковидных ограничений (ст. 8.6.1 КоАП СПб).

Акция в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге, по данным уполномоченного по правам человека Александра Шишлова, собрала около 7 тыс. человек. Задержаны, согласно статистике «ОВД-Инфо», были 1313 человек. 31 января суды работали до трех часов ночи и возобновили работу в 10 утра.

Всего в ходе акций, прошедших 23 и 31 января в поддержу находящегося под стражей Алексея Навального, были задержаны более 8 тыс. человек, более 100 человек получили административные аресты или штрафы, было возбуждено более 40 уголовных дел. Акции протеста прошли почти в 200 российских городах.

О протесте 31 января — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург