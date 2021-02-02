Шагнули в спецприемник

По итогам несанкционированного шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге 31 января в отделения полиции доставили 83 человека. В понедельник, 1 февраля, некоторые из них были арестованы за организацию и участие в акции, в которой, по официальным данным, приняли участие 2,3 тыс. человек, по данным организаторов, — 6–7 тыс. В тюменской акции приняли участие 270 человек, а жители ХМАО и ЯНАО не стали устраивать шествия. По мнению политолога, чтобы снизить протестные настроения властям необходимо пойти на уступки, «подкупив» граждан демократическими решениями.



В Екатеринбурге несанкционированное шествие в поддержку политика Алексея Навального 31 января началось в 12:00 около Дворца молодежи. Изначально оно должно было завершиться на площади Труда, однако из-за перекрытий, установленных правоохранительными органами, организаторам несколько раз пришлось менять маршрут.

Отметим, что перед началом шествия городские власти сообщили о закрытии части станций метро от «Проспекта Космонавтов» до «Площади 1905 года». По данным мэрии, между станциями метро «Машиностроителей» и «Уральской» у первого вагона состава заклинило колесную пару, из-за чего поезд остановился. Движение восстановили спустя несколько часов после начала шествия. Кроме того, в начале акции на перекрестке улицы Московской и проспекта Ленина (район Дворца молодежи) было перекрыто движение трамваев.

Сначала собравшиеся пошли к скверу у Драмтеатра, однако потом решили вернуться к станции метро «Динамо», оттуда цепочки людей прошли по центральным улицам города. Некоторые участники акции во время шествия выкрикивали «Россия без Путина!» и «Один за всех и все за одного». Несколько человек шли с транспарантами, на которых было писано «Моя Россия сидит в тюрьме» или «Вова, уходи!». Спустя три часа после начала акции екатеринбургский штаб Навального объявил о ее завершении, однако многие продолжили шествие.

К 16:00 большинство протестующих оказались у Дворца молодежи, где полиция начала задерживать людей. По данным министерства общественной безопасности Свердловской области, в акции приняли участие 2,3 тыс. человек. Организаторы оценили количество участников в 6–7 тыс.

Всего за время несанкционированной акции в Екатеринбурге в отделения полиции доставили 83 человека, часть из них отпустили после проведения беседы без составления протокола. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила “Ъ-Урал”, что среди задержанных были трое несовершеннолетних. Они были отпущены после прихода родителей, а материалы о них передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Стоит отметить, что на несанкционированной акции 23 января задержали 14 протестующих, а количество участников, по разным оценкам, варьировалось от 3 до 10 тыс. человек.

В понедельник, 1 февраля, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 10 суток волонтера штаба Навального Ирину Норман за организацию незаконного шествия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Задержанный во время шествия кандидат в мэры Екатеринбурга Сергей Тиунов получил 30 суток ареста по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения шествия»). Господин Тиунов на судебном заседании утверждал, что в акции не участвовал, а лишь присутствовал на ней — хотел зафиксировать, что улицы в городе плохо чистят от снега, чтобы использовать эту информацию в своей избирательной кампании.

Накануне акции за призывы участвовать в ней на 10 суток была арестована сотрудница местного штаба Навального Виктория Райх, а еще ранее был арестован координатор штаба Алексей Гресько, участвовавший в шествии 23 января.

По мнению Татьяны Мерзляковой, на несанкционированной акции 31 января было больше сотрудников полиции, чем требовалось. «По-прежнему много сил подавления и мало сил убеждения. С этими людьми (участниками акции.— “Ъ-Урал”) должны работать департаменты внутренней и молодежной политики»,— считает Татьяна Мерзлякова. По ее мнению, именно большое количество сотрудников полиции и стало причиной задержания участников.

Она добавила, что организаторам акции необходимо было согласовывать шествие с местными властями, что исключило бы возможность задержаний, а сотрудникам полиции не пришлось бы вычислять маршруты шествия. «Может случиться любая провокация, и любой гражданин может пострадать. Мне это не нравится»,— подчеркнула омбудсмен.

О чрезмерном количестве сотрудников правоохранительных органов заявил и депутат гордумы от партии «Яблоко» Константин Киселев. «Приказ мобилизовать силовые структуры, на мой взгляд, пришел сверху, из Москвы. И городские, и областные власти не причастны к мобилизации силовиков и задержаниям. Усиление силовиков было бессмысленно и даже вредно. Они своими методами лишь показали горожанам, что готовы применять силу даже в отношении участников мирной акции, которым не очень хотелось вступать в конфронтацию с ОМОНом»,— отметил депутат.

В Тюмени несанкционированное шествие за свободу политзаключенных, которое организовали сторонники Алексея Навального, началось на площади у «Технопарка». Изначально участники акции планировали дойти до здания тюменской областной думы, однако из-за перекрытия маршрута правоохранительными органами акцию прекратили через несколько часов после ее начала. Всего, по официальным данным УМВД по Тюменской области, в шествии приняли участие около 270 человек, из них задержали 43 человека. По данным источника Znak.com, для подавления несанкционированной акции были мобилизованы порядка 800 сотрудников правоохранительных органов. При этом на акции 23 января в Тюмени задержали лишь пятерых, еще трое были задержаны Тобольске.

В Югре и на Ямале не было зафиксировано акций в поддержку Алексея Навального. При этом в ХМАО неделей ранее вышло несколько десятков человек.

По мнению политолога Алексея Швайгерта, подобная неоднородность в оппозиционных настроениях зафиксирована по всей стране и связана она с тем, что уровень протестной мобилизация в России снизился. «На мой взгляд, протест на улицах в ближайшее время будет проявляться не сильно массово. Нет еще того тригера, который бы поднял страну. Даже отравление Навального и его призывы выходить на улицу сработали единоразово и ограничено. Поэтому протест пока останется в головах»,— считает политолог.

Он отметил, что массовыми задержаниями во время мирных акций власть продемонстрировала «возможности репрессивной машины», с помощью которой пытается запугать протестующих. «Если события 31 января будут считаться победой репрессивной машины, и власть решит, что и в будущем можно позволять себе так применять силу, то это будет ошибкой. Им нужно учиться идти на уступки, “подкупать народ”, пытаться понизить градус напряженности. Например, вернуть прямые выборы мэров, что уже давно хотят сделать в Свердловской области. Этот демократический ход действительно мог бы подкупить народ. Аналогично действовал Медведев в 2011 году, когда после Болотной предложил вернуть губернаторские выборы»,— подчеркнул господин Швайгерт.

Илья Смирнов