Липецкий завод гусеничных тягачей выкуплен с торгов местным механическим заводом

ООО «Липецкий механический завод» (ЛМЗ) стал победителем торгов по продаже имущественного комплекса Липецкого завода гусеничных тягачей (ЛЗГТ), следует из сообщения конкурсного управляющего Андрея Берсенева. В единый лот стоимостью 250 млн руб. вошли здания, ТМЦ, а также права требования к 13 лицам на сумму 966,3 млн руб.

Ранее это имущество пытались продать за 2,5 млрд руб., но покупателей не нашлось.

ЛЗГТ был признан банкротом в конце 2018 года. Заявление о в конце 2016 года подал Росдорбанк, выдавший предприятию $1 млн кредита.

Подробнее о банкротстве завода читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Зашла тяжба за шасси».

Ирина Лобанова