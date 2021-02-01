«Парма» дома уступила «Химкам»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» на домашнем паркете уступила подмосковным «Химкам».

У победителей 20 очков набрал Эрик Макколлум, в составе хозяев самым результативным с 16 очками стал форвард Борис Савович. Отметим, что победа стала первой для Андрея Мальцева в качестве и. о. главного тренера «Химок».

Пермская команда совсем недавно вернулась из Голландии, где выиграла два матча в рамках кубка ФИБА Европы.

Результат не внес изменений в турнирную таблицу. «Химки» занимают 8-е место, одержав 6 побед в 12 матчах, «Парма» находится на 9-й строчке (5 побед в 13 встречах).