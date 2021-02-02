Топ-менеджера вывели из суда

Уголовное дело в отношении заместителя гендиректора АО «Донэнерго» Марины Нечепуренко прекращено по решению суда. Ранее ее обвиняли в злоупотреблении полномочиями — по версии следствия, госпожа Нечепуренко заключила договоры на поставку угля для филиала «Донэнерго» по завышенной стоимости. Следователи оценили ущерб, нанесенный «Донэнерго», в 12,6 млн руб. При этом сама энергокомпания отказалась признать себя потерпевшей стороной, что стало поводом к прекращению дела.



Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону прекратил производство по делу заместителя гендиректора АО «Донэнерго» Марины Нечепуренко, ранее обвиняемой в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Как указано в картотеке суда, уголовное дело по этой статье может быть возбуждено не иначе как по заявлению потерпевшего, а оно в конкретном случае отсутствует. В пресс-службе суда пояснили, что защита госпожи Нечепуренко сначала подала ходатайство об исключении потерпевшего, а после его удовлетворения — ходатайство о прекращении дела. Оба они были удовлетворены судом несмотря на возражения стороны обвинения. В суде подчеркнули, что прокуратура может обжаловать решение суда о прекращении дела в вышестоящей инстанции.

Марина Нечепуренко была задержана и заключена под домашний арест в апреле 2019 года. В августе 2020-го ее дело было передано в суд.

Как следует из обвинительного заключения, она, возглавляя в АО «Донэнерго» комиссию по закупкам, заключила с директором «Новых технологий» Вячеславом Корсаковым договоры на поставку угля по завышенной стоимости. Сумма одного договора составляла 55 млн руб., второго - 142 млн руб. Ущерб, нанесенный «Донэнерго», следователи оценили в 12,6 млн руб

Уголовное дело Вячеслава Корсакова сейчас продолжает рассматриваться в Кировском райсуде.

Возбуждению уголовного дела в отношении госпожи Нечепуренко предшествовала проверка Ростовского УФАС России соглашений между АО «Донэнерго» и ООО «Новые технологии». По ее итогам ведомство пришло к выводу, что соглашения между компаниями ограничивали конкуренцию на рынке угольной продукции. В июне 2020 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил правомерность наложения на АО «Донэнерго» штрафа в 2,1 млн руб. за заключение антиконкурентного соглашения с ООО «Новые технологии».

Сама Марина Нечепуренко не признавала своей вины. Ее защита настаивала, что УФАС в результате проверки пришло к неверным выводам.

«“Донэнерго” заключило контракт с ООО “Новые технологии”, потому что это был единственный поставщик. Это было необходимо сделать в краткие сроки, так как приближался отопительный сезон, а у “Донэнерго” были обязательства по поставке электроэнергии ряду муниципальных организаций», — пояснял “Ъ-Юг” адвокат Марины Нечепуренко Роман Яньшин.





Он настаивал на том, что его подзащитная не совершала никакого преступления, и отмечал, что компания «Донэнерго» не признает себя потерпевшей. Факт прекращения дела он отказался комментировать.

АО «Донэнерго» — один из крупнейших операторов услуг по передаче электроэнергии в Ростовской области. В состав компании входят десять электросетевых филиалов и филиал «Тепловые сети». На сайте компании указано, что, по данным на 1 июня 2020 года, в Ростовской области услугами АО «Донэнерго» пользуются более 432 тыс. физических и более 84 тыс. юридических лиц. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания была основана в 2002 году, ее собственником является АО «Региональная корпорация развития», принадлежащая в свою очередь Минстрою Ростовской области. Исполнительным директором является Сергей Сизиков.

Кристина Федичкина