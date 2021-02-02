Протестам определили меру

В сибирских регионах во время несанкционированных акций 31 января в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального правоохранители задержали более 600 участников. В тройку городов-«антилидеров» по числу оказавшихся в полиции участников акции вошел Красноярск, где в отделения были доставлены 194 человека. В Новосибирске правоохранители задержали 154 человека, в Барнауле — 85. Большинство из задержанных вскоре были отпущены. Однако в течение года все они могут быть привлечены к ответственности, считают юристы. По оценкам политологов, протестные акции могли бы собрать и большее количество участников, если бы не стихийность мероприятий.



Прошедшие в минувшие выходные, 31 января, акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в Сибири закончились массовыми задержаниями. Красноярск вошел в тройку лидеров в стране по количеству задержанных (первое и второе место заняли Москва и Санкт-Петербург — 1802 и 1205 человек соответственно, по данным «ОВД-инфо»). В городе, уточнили в ГУ МВД, были доставлены в полицию 194 человека или почти 80% от всего числа участников незаконной акции (242 человека, по данным правоохранителей). По мнению самих митингующих и СМИ, к площади Мира пришло около 1 тыс. человек (на акции 23 января их было, по разным оценкам, около 3 тыс.). Задержанных рассаживали в автобусы МАЗ и развозили по участкам. Во время акции правоохранителями была задержана также сотрудница штаба Навального Наталья Петеримова. Вчера штаб сообщил, что Наталью Петеримову суд оштрафовал на 300 тыс. руб. по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации и проведения митинга). После акции 23 числа по этой же статье ее оштрафовали на 200 тыс. руб.

В Новосибирске, по данным правоохранителей, в райотделы полиции были доставлены 154 задержанных, всего акция собрала около 1,5 тыс. человек. По оценкам самих участников, на улицы города вышло почти 3 тыс. человек. Штаб Навального в Новосибирске заявил о 10 тыс. Руководство регионального штаба Навального не принимало участие в акции, так как после митинга 23 января были арестованы координатор местного штаба и депутат горсовета Сергей Бойко, сотрудники штаба Даниил Маркелов (также депутат горсовета), Елена Носковец и Кирилл Левченко. Их арестовали на 28, десять, восемь и девять суток соответственно. Омбудсмен по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева заявила, что ей не поступали обращения и жалобы от участников несогласованной акции 31 января. «Моя позиция по поводу участия в акциях такова: свобода слова и право на публичные акции могут реализовываться только в порядке, предусмотренном законом»,— сказала она. По мнению госпожи Шалабаевой, при анонсировании несогласованных акций были использованы «манипулятивные технологии».

О манипуляции протестными настроениями говорит и губернатор Томской области Сергей Жвачкин: «Жалко людей, которые не понимают, что их руками чужие для Томска и России люди пытаются развалить страну». По данным полиции, в Томске было задержано 35 человек. На митинг в поддержку оппозиционера, по разным оценкам, вышли более 500 участников. В числе задержанных оказались депутаты гордумы: руководитель штаба Ксения Фадеева, член штаба Андрей Фатеев. Они признаны виновными по ч. 2. 20.2 КоАП РФ и ч. 1 20.2 КоАП, им назначены штрафы по 20 тыс. руб. Также о задержании сообщали депутаты гордумы Артем Канарев (решение суда еще не вынесено) и Максим Забелин, последний также получил штраф 17 тыс. руб., его признали виновным по ч. 5. 20.2. КоАП РФ. Сергей Жвачки сообщил, что участие в несанкционированной акции депутатов гордумы вызывает у него сожаление: «Несмотря на свой оппозиционный статус, они обязаны соблюдать закон, а не организовывать других на его нарушение».

В Барнауле, по информации УМВД по Алтайскому краю, в отделения полиции доставили 85 участников акции. Всего, по оценкам участников, на мероприятии было около 300 человек. В числе задержанных оказался общественник Виктор Рау. На своей странице в Facebook господин Рау сообщил об аресте на шесть суток за то, что он якобы «призывал к законным одиночным пикетам в поддержку политзаключенных и информировал о выходе граждан 31 января». В Бийске правоохранители заявляют о трех задержанных. УМВД по Омской области заявило о 62 участниках акции, доставленных в полицию, из 550 собравшихся. Сами участники говорят о том, что на улицы 31 января вышли около 1 тыс. человек. Во время акции задержали одного из сотрудников омского штаба Навального Даниила Чебыкина, суд признал его виновным по ч. 2 20.2 КоАП РФ и назначил ему семь суток ареста.

Адвокат адвокатской палаты Красноярского края Владимир Васин в разговоре с „Ъ-Сибирь“ отметил, что часть задержанных, по его наблюдениям, была отпущена после задержания. Однако он полагает, что в течение года правоохранители могут привлечь участников претесных акций, попавших на видео, или тех, которых отпустили из отделений полиции. «Центр „Э“ идентифицирует лица, и в указанный срок правоохранители имеют право привлекать граждан к ответственности»,— сказал он. По его словам, чаще всего участников акции привлекают по ч. 20.2 КоАП РФ.

Эксперты считают, что прошедшие акции могли бы собрать и большее количество участников, если бы не стихийность мероприятий. «Протестные акции носили социальный, а не политический характер. У выходивших на улицы не было конкретных политических лозунгов и требований, не были определены спикеры и выступления. Это были стихийные мероприятия, не было четкой идеи протеста»,— считает политолог Константин Лукин. Люди, которые выходят на митинги против власти, имеют разные политические взгляды, говорит политолог Алексей Макаркин. Если начать выдвигать конкретные лозунги, то может возникнуть проблема несогласованности мнений, говорит он: «Сторонники Навального акцентируют внимание не на предложениях, а на эмоциях, но на последних сложно расширить количество участников протестных акций». Политолог Максим Жаров полагает, что потенциальных участников могли отпугнуть задержания, произошедшие на акциях 23 января. Он предполагает, что отсутствие после первой акции официальных данных о задержанных и количестве участников связаны с тем, что «правоохранители решили перестраховаться». «Им нужно было посмотреть данные в динамике для того, чтобы понять, сократилось число участников или нет. Сейчас, в случае сокращения, они могут спокойно об этом рапортовать»,— считает эксперт.

Юлия Сасевич