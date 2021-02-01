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Новый хэтчбек DS 4 представят в феврале

Компания DS (премиальный бренд Citroen) назвала дату премьеры нового поколения хэтчбека DS 4.

Автомобиль будет построен на доработанной платформе EMP2, которая отличается расширенным использованием композитных материалов. Топовой версий станет гибридный E-Tense с 225-сильной бензо-электрической силовой установкой со 180-сильным бензиновым турбомотором и 110-сильным электродвигателем, которая сможет проезжать около 50 км на электротяге.

Заявлено, что новый DS 4 станет первым автомобилем в сегменте с проекционным дисплеем с системой дополненной реальности, а мультимедийной системой можно будет управлять жестами без касания экрана. В оснащение войдут инновационная климатическая система, фирменный полуавтопилот, активная адаптивная подвеска, новые матричные фары и система ночного видения.

Публичный дебют нового DS 4 состоится 3 февраля 2021 года. На европейский рынок модель выйдет до конца года, а о поставках хэтчбека в Россию пока не сообщается.

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