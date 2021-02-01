Новый хэтчбек DS 4 представят в феврале

Компания DS (премиальный бренд Citroen) назвала дату премьеры нового поколения хэтчбека DS 4.

French savoir-faire and innovative technology meet once again, defined by two words: Refinement Engineered.



Introducing DS 4,

Feb. 3rd at 14:00 CET#DSautomobiles #DS4 #DS4Reveal pic.twitter.com/LwRigDH4OO — DS Automobiles (@DS_Official) February 1, 2021

Автомобиль будет построен на доработанной платформе EMP2, которая отличается расширенным использованием композитных материалов. Топовой версий станет гибридный E-Tense с 225-сильной бензо-электрической силовой установкой со 180-сильным бензиновым турбомотором и 110-сильным электродвигателем, которая сможет проезжать около 50 км на электротяге.

Заявлено, что новый DS 4 станет первым автомобилем в сегменте с проекционным дисплеем с системой дополненной реальности, а мультимедийной системой можно будет управлять жестами без касания экрана. В оснащение войдут инновационная климатическая система, фирменный полуавтопилот, активная адаптивная подвеска, новые матричные фары и система ночного видения.

Публичный дебют нового DS 4 состоится 3 февраля 2021 года. На европейский рынок модель выйдет до конца года, а о поставках хэтчбека в Россию пока не сообщается.