Долги жителей Удмуртии за 2020 год выросли на 13,7%

На 1 января 2021 года долги населения Удмуртии по всем кредитам составили 206,2 млрд руб. Это на 13,7%, чем годом ранее, сообщает Удмуртстат.

Так, за прошедший год долговая нагрузка на каждого жителя республики увеличилась на 16,6 тыс. руб. Среднедушевой долг по кредитам в 2020 году прирастал в среднем на 45 руб. в сутки, что на 3 руб. меньше, чем в 2019 году.

На начало 2021 года на каждого жителя Удмуртии приходилось 137,4 тыс. руб. долгов. Республика занимает второе место в ПФО по данному показателю. Лидером является Татарстан со значением 139 тыс. руб.

Отметим, что за 2020 год населению Удмуртии выдали потребительские кредиты на 108 млрд руб., что на 0,6% меньше, чем в 2019 году. При этом объем жилищных кредитов вырос в 1,6 раза — до 44,1 млрд руб.