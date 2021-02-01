За использование ярославских лесов в бюджет поступило 280 млн рублей

В Ярославской области в 2020 году около 280 млн руб. поступило в бюджеты всех уровней за использование лесов региона в рамках договоров аренды, сообщили в областном департаменте лесного хозяйства. В сообщении отмечается, что в бюджет региона поступило более 80 млн руб., а в федеральный бюджет – 198,7 млн руб.

По словам заместителя председателя регионального правительства Романа Колесова, поступления в бюджет растут в результате реализуемого в области комплекса мер по легализации оборота древесины.

«В результате в несколько раз снизились объемы незаконных рубок и ущерб лесным насаждениям, возросли масштабы лесовоспроизводства, а также увеличились поступления в бюджеты разных уровней»,— рассказал господин Колесов.

В департаменте сообщили, что в области задолженность за использование лесов снизилась в два раза, с 72,4 млн руб., до 34,7 млн руб. На 2021 год намечено снизить недоимку еще на 13 млн руб. В настоящее время в регионе заключено более 350 договоров аренды лесных участков. По данным директора департамента Николая Савельева, уже в этом году было расторгнуто шесть договоров аренды с недобросовестными арендаторами, а за два последних года 11 арендаторов были включены в реестр недобросовестных лесопользователей, в результате они не могут брать в аренду лесные участки на всей территории страны.

Антон Антонов