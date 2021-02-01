Экс-губернатор Иркутской области назвал задержания на митинге в Иркутске незаконными

Бывший губернатор Иркутской области, первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко заявил, что массовые задержания граждан на митинге 31 января в Иркутске беспрецедентны и незаконны. Он пообещал оказать поддержку всем задержанным.

«Мне во время моей работы (на посту губернатора Иркутской области.— “Ъ”) даже в голову не приходило окружать людей, ограничивать их проход по городу, ставить ограждения и ограничивать свободу слова, свободу собраний. Это происходит впервые в Иркутской области»,— сказал господин Левченко на видео в Instagram. Также он сказал, что выступает против преследования людей по политическим мотивам. «Думаю, наша областная партийная организация и партия в целом выступят с требованием от правящего режима соблюдения свобод, которые записаны в Конституции»,— отметил господин Левченко.

По данным полиции, на митинге в Иркутске 31 января были задержаны 100 человек. Акция протеста проходила в форме шествия к зданию регправительства. Силовики блокировали протестующих, не давая им пройти и задерживая участников акции. Тем не менее до регправительства удалось дойти 170 участникам акции. По оценке «ОВД-Инфо», по всей стране во время акций протеста было задержано более 5,1 тыс. человек.

Как протестовали в Москве,— в публикации “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».

Екатерина Еременко, Иркутск