ТАСС: в Подмосковье нашли тело капитана ФСБ с огнестрельным ранением

Мертвого капитана ФСБ с огнестрельным ранением нашли в частном доме в подмосковной деревне Оболдино (в коттеджном поселке «Заповедник»), сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам приятеля погибшего, который и сообщил о случившемся в полицию, в ночь на 30 января они в состоянии алкогольного опьянения начали стрелять из травматического пистолета.

Мужчина рассказал полиции, что в какой-то момент он отвернулся и услышал выстрел, а когда повернулся, «увидел своего приятеля лежащим». По словам опрошенного, погибший — 36-летний капитан ФСБ.

На месте происшествия были найдены два пистолета и служебное удостоверение. Проводится проверка.