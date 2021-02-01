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«Звезда» обыграла «Амкар» в товарищеском матче

Футболисты клуба «Звезда» провели первый тренировочный матч в 2021 году после выхода из отпуска 26 января. Со счетом 5:0 в первом товарищеском матче сезона они крупно обыграли другой пермский клуб — «Амкар».

Два игрока «Звезды» оформили по дублю — это нападающий Александр Субботин и атакующий полузащитник Никита Чунихин. Еще один гол — на счету Владимира Лаптева. В матче принимали участие и три футболиста, находящиеся на просмотре.

Ближайшая официальная встреча команды состоится через два месяца. 4 апреля пермяки в ПФЛ сыграют с нижегородской «Волной».

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