Между Красной Поляной и Лагонаки запустят вертолетный маршрут

Кавказский биосферный заповедник подписал соглашение с авиаперевозчиками об открытии экскурсионного воздушного маршрута между Красной Поляной и плато Лагонаки (Республика Адыгея), сообщила мэрия города-курорта Сочи. Экскурсионные полеты по маршруту «Красная Поляна – Лагонаки» будет осуществляться вертолетами.

Время экскурсии может занять от двух по пяти часов, туристы будут отправляться в полет в сопровождении сотрудника Кавказского заповедника. Во время полета им расскажут о природных особенностях заповедника, животном и растительном мире. Приземлившись на плато Лагонаки, участники экскурсии могут совершить прогулку пешком или на лыжах, прокатиться на собачьих упряжках по зимнему маршруту «Хаски в Лагонаки» либо отправиться на экскурсию на снегоходах.

Анна Перова, Краснодар