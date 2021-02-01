В Казани по факту вандализма на набережной Кабана возбудили уголовное дело

Полиция Казани возбудила уголовное дело по факту вандализма на набережной Кабана (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Отмечается, что инцидент произошел накануне в период с 11:00 до 13:00. Неизвестный с помощью молотка разбил стеклянное ограждение на прибрежной зоне озера Кабан. Подозреваемого пока установить не удалось. В прокуратуре отметили, что данный инцидент не связан с акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Расследование взято на контроль в прокуратуре», — уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"