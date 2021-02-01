Роструд напомнил о переносе рабочих дней из-за 23 февраля

Россиянам в феврале предстоит сначала шестидневная рабочая неделя (15–20 февраля), а потом — трехдневная (24–26 февраля), напомнили в Роструде. Это связано с переносом рабочего дня из-за Дня защитника Отечества.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля»,— напомнили в Роструде (цитата по «РИА Новости»).

Неделя с 15 по 20 февраля будет единственной шестидневной рабочей неделей в году, уточнили в ведомстве. Всего россиян ждут семь коротких рабочих недель и одна длинная.