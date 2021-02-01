Главреда батайской газеты арестовали на 10 суток после акции 31 января

Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил Светлане Шишкановой, главному редактору газеты «Батайское время», десять суток ареста. Об этом “Ъ-Юг” сообщил Леонид Санкин, волонтер ростовского штаба Алексея Навального. По его словам, госпоже Шишкановой был назначен арест за участие в несанкционированной собрании (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

Как сообщает портал DonDay, Светлана Шишканова работала во время мероприятия в качестве журналиста.

Напомним, 31 января января в Ростове-на-Дону прошло несанкционированное шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По подсчетам “Ъ-Юг”, в ней приняли участие около 350 человек.

Наталья Шинкарева