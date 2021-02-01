Youngsan Glonet Corporation усиливает локализацию

«Дочка» южнокорейской Youngsan Glonet Corporation — ООО «Гефест СП» — увеличит выпуск пластиковых деталей для автомобилей Hyundai и Kia на площадке в Ленобласти. В течение ближайших трех лет инвестор рассчитывает удвоить объемы производства, вложив 450 млн рублей. Планы компании оправданны, так как после закрытия завода Ford производители автокомпонентов лишились заказов, а у Hyundai есть обязательства по повышению локализации, считают эксперты.

О планах по укрупнению производства Youngsan Glonet Corporation в Ленобласти “Ъ” сообщил директор по развитию ООО «Гефест СП» Карен Авакян. По его словам, к началу 2024 года компания планирует больше чем вдвое увеличить объем выпуска автокомпонентов — до 500 тыс. в год. Расширение проводится с целью начала работы с новыми партнерами или же увеличения поставок для уже существующих, пояснил господин Авакян. Инвестиции во второй этап проекта составят около 450 млн рублей, в результате чего площадь завода во Всеволожске вырастет вдвое, добавил он.

«Гефест СП» арендовало 4,1 тыс. кв. м на территории производственного кластера «Пактум» в промзоне «Кирпичный завод» в феврале 2020 года. Предприятие находится рядом с закрытым в 2019 году заводом Ford. В запуск первого этапа инвестор вложит 450 млн рублей, 75% из которых уже освоено. Оставшиеся средства будут направлены на приобретение нового оборудования. Благодаря этому к третьему кварталу 2021 года компания выйдет на проектную мощность в 250 тыс. единиц продукции в год. Сейчас годовой объем производства достигает 170 тыс. элементов. На производстве в Ленобласти «Гефест СП» выпускает пластиковые детали для поставщика завода Hyundai («Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») — компании Mobis Modul. Последняя производит переднюю панель, консоль и бамперы для Hyundai и Kia.

Youngsan Glonet Corporation была основана в Южной Корее в 2004 году. Корпорация занимается производством автокомпонентов (кресла, электропроводка, выхлопные системы и так далее), компоновкой и логистикой машинокомплектов. В России, помимо площадки во Всеволожске, компания управляет двумя заводами в Петербурге и одним в Калининградской области. По данным kartoteka.ru, в 2019 году выручка ООО «Гефест СП» составила 346,4 млн рублей (+58% к предыдущему году), чистая прибыль — 57,6 млн рублей (+55%).

В «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сообщили, что планируют продолжать сотрудничество с «Гефест СП», однако не стали комментировать объемы поставок, так как он не является их прямым поставщиком. Автопроизводитель, как и его партнеры, постоянно работают над увеличением локализации, добавили там.

В Ленобласти представлено несколько производителей автокомпонентов: Nokian Tyres и «Gestamp Северсталь» во Всеволожске, ООО «Йура Корпорейшн Рус» в Ивангороде, ООО «ДРБ Рус» в Свердловском поселении и другие. Заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов охарактеризовал производство «Гефест СП» как «крепкое среднее» и назвал подход компании к работе «трезвым и реалистичным». «Есть якорный автопроизводитель, у которого объемы только растут: Hyundai и Kia крайне конкурентоспособны»,— прокомментировал зампред.

Расширение производства «Гефест СП» оправданно, так как в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) «Хендэ Мотор Мануфэктуринг Рус» имеет обязательства по повышению локализации компонентов указанного в нем модельного ряда, а также по операциям для их установки на конвейере, объясняет независимый консультант по индустрии автомобили и транспорт Сергей Бургазлиев. Из-за экономии затрат на логистику и хранение продукция «Гефест СП» может заинтересовать расположенный в Петербурге завод Nissan, продолжает он. Однако ввиду действия глобальных контрактов поставщиков с закупочной организацией альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ-Mitsubishi это будет сделать непросто.

От закрытия завода Ford пострадали не только сотрудники, но и поставщики автокомпонентов, продолжает господин Бургазлиев. В связи с этим Hyundai оказался в выигрышном положении, так как предложений по локализации некоторых компонентов сейчас больше, чем нужно. «Если на завод Ford во Всеволожске не придет стратегический инвестор, то, разумеется, весь фокус будет направлен на Hyundai. Тем более что не так давно они приобрели бывший завод GM для расширения производимого в России модельного ряда»,— резюмировал эксперт.

Ольга Кантемирова