Смольный облегчил ресторанную диету

Петербургские власти решили ослабить ограничения на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. С 30 января правительство города сняло запрет работы в ночное время для ресторанов и разрешило заполнять концертные залы и кинотеатры на 50%. Возможность принимать посетителей получили заведения общепита вне фуд-кортов и гастропространств, музеи, выставки и катки на территории торговых центров. Сферу услуг будет ожидать длительное восстановление без дополнительной господдержки, полагают участники рынка.

Правительство Петербурга отменило запрет на работу ресторанов с 23:00 до 06:00 и разрешило возобновить деятельность заведениям общепита в торговых комплексах (кроме фуд-кортов и гастропространств). Ограничения снимаются с 30 января, указано в постановлении городской администрации. Перед этим губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» допустил смягчение ограничений, указав, что темпы распространения коронавируса снижаются.

Под послабления также попали кинотеатры и концертные залы, которые получили возможность увеличить заполняемость с 25 до 50%. При соблюдении требований безопасности разрешили работать аквапаркам, океанариумам и зоопаркам. В торговых комплексах для посетителей были открыты музеи, выставки, театры и ледовые катки. Также произошло снижение требований к спортивным мероприятиям: теперь их можно проводить при загрузке трибун в пределах 50% (при этом общее количество зрителей не должно превышать 15 тыс. человек).

Ужесточение ограничений из-за пандемии в Петербурге началось осенью из-за резкого роста заболеваемости. Сначала Смольный запретил работу ресторанов в ночное время, а затем закрыл фуд-корты и заведения общепита в торговых центрах и ограничил посещаемость кинотеатров и концертных залов. Своего пика закручивание гаек достигли в новогодние праздники. В этот период не работали театры, музеи, концерты, были приостановлены туристические и экскурсионные перевозки. Кроме того, рестораны лишились права обслуживать посетителей с 30 декабря по 3 января.

Участники рынка приветствуют смягчение режима работы, хотя и рассчитывали, что это произойдет раньше, отметил исполнительный директор объединения «Рестоград» (включает сети «Теремок», Bahroma, «Токио-City» и др.) Александр Ружинский. Но при этом остается нерешенным вопрос отмены ограничений для фуд-кортов, на которые приходится около 30% ресторанного рынка, подчеркивает он. «Этот сегмент не очень хорошо себя чувствовал даже в перерыве между волнами. Если летняя выручка уличных ресторанов превышала уровень 2019 года, то фуд-корты оставались на границе рентабельности из-за невысокой посещаемости торговых центров»,— объясняет господин Ружинский. В поддержку открытия фуд-холлов и гастропространств выступали и собственники торговых комплексов Петербурга. В открытом письме Александру Беглову они обращали внимание, что там представлены не только сетевые заведения, но и небольшие ресторанные компании. По их подсчетам, на фуд-кортах работает более тысячи компаний, обеспечивающих работой десятки тысяч петербуржцев.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин отмечает, что ослабление ограничений поможет представителям отрасли. Средняя посещаемость кинотеатров ниже 50%, но в вечернее время и на выходных наблюдается аншлаговый спрос, объясняет он. Кроме того, это является позитивным сигналом для зрителей, демонстрирующим, что посещать кинотеатры безопасно, резюмирует он.

По данным Петростата в декабре — ноябре 2020 года оборот общепита снизился на 30,1%. Александр Ружинский оценивает падение отрасли по итогам года в 40%. Согласно прогнозу NPD Group, посещаемость ресторанов в полном объеме вернется не раньше 2022 года, а в денежном выражении восстановится только в 2023 году. Ускорить восстановление отрасли может господдержка, уверен господин Ружинский. Это позволит заведениям расширить штат, возобновить инвестиции в развитие и приведет к росту налоговых поступлений отрасли, перечисляет он. Для кинотеатров были введены федеральные меры поддержки, которые необходимо дополнить региональными, добавляет господин Березин. В прошлом году кинотеатры полгода были закрыты, а их выручка в 2020 году в Петербурге сократилась на 60–70%, оценивает он.

Константин Куркин