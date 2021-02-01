СКА ударил по надеждам «Спартака»

Хоккеисты СКА одержали в субботу красивую победу над «Спартаком», разгромив красно-белых в Москве со счетом 5:0. Помимо радости, успех принес армейцам путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло за девять матчей до финиша регулярного чемпионата. А вот «Спартак», которым руководит Олег Знарок, бывший тренер СКА и сборной России, под началом которого она выиграла Олимпиаду 2018 года, может теперь не попасть в кубковую восьмерку.

Матчи против «Спартака» всегда принципиальные для армейцев Петербурга. Как матчи против «Спартака» для «Зенита» в футболе. Интригу подогревал еще тот факт, что нынешний тренер красно-белых Олег Знарок когда-то работал в СКА, и не очень хорошо расстался с его руководителями. До дуэли в Москве команды встречались в нынешнем сезоне дважды: сначала петербуржцы обыграли спартаковцев в гостях 2:0, потом москвичи ответили им такой же «любезностью», победив в Петербурге 4:1.

Хотя Олег Знарок настраивал своих ребят очень жестко, борьбы в матче не получилось. У СКА сильнее состав. Сейчас армейцы пережили январский кризис, когда играли через пень-колоду, и набрали хороший ход: перед дуэлью со «Спартаком» у них была серия из побед над «Автомобилистом» (3:1), «Витязем» (3:1) и «Северсталью» (4:1) в День освобождения города от блокады. В игре со «Спартаком» СКА забросил еще больше шайб и не пропустил ни одной. Вратарь петербуржцев Александр Самонов записал на свой счет первый «сухарь» в сезоне.

Хозяева матча держали строй до середины первого периода, когда СКА нанес сокрушительный удар. Сначала вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека пробил шведский защитник Лукас Бенгтссон, забросив шайбу с острого угла. А уже через несколько секунд финский легионер армейцев Йоонас Кемппайнен красивым кистевым броском зарядил в дальнюю «девятку» ворот Гудачека. От такого спартаковцы не оправились. Хотя Олег Знарок собрал совещание у борта и пытался привести своих игроков в чувство. В первой двадцатиминутке соперники играли так дисциплинированно, что не заработали ни одного удаления.

Потом нервы игроков расшатались, на площадке начались более интересные события. Например, сошлись в кулачном поединке защитник СКА Данила Галенюк (еще один Данила, названный в честь героя фильма «Брат» Данилы Багрова) и нападающий хозяев Михаил Котляревский. Данила все-таки повалил соперника на лед. А что касается игры, то тут СКА не дал усомниться в своем превосходстве. На исходе второго периода Иван Морозов отправил третью шайбу в ворота «Спартака», получив передачу от Антона Бурдасова.

В третьем периоде уже сам Антон поразил цель дальним броском, забросив свою 22-ю шайбу в чемпионате. А до этого капитан СКА Евгений Кетов убежал из своей зоны на свидание с Гудачеком и отправил ему шайбу в «домик», то есть между ног. Эту произошло, когда гости отбивались в меньшинстве. Это уже второй такой гол Кетова в сезоне.

Команда Валерия Брагина, обыграв «Спартак», оформила пропуск в плей-офф КХЛ. Теперь вопрос только в том, какое место займет СКА по итогам регулярного чемпионата. Сейчас петербуржцы идут вторыми в таблице Западной конференции, уступая ЦСКА. В следующем матче, 1 февраля, СКА встречается в Москве с «Динамо». Всего до финиша регулярного чемпионата осталось провести девять игр.

«Спартак» же подвис в борьбе за путевку в плей-фф. Сейчас его не пускают в восьмерку сильнейших подольский «Витязь» и череповецкая «Северсталь», занимающие соответственно восьмое и седьмое места. Но Олег Знарок — опытный тренер, должен что-то придумать. Если «Спартак» не пробьется в плей-офф от «Запада», это будет скандал.

Кирилл Легков