Экономическое подполье

Пандемия и снижение покупательной способности населения подстегнули развитие теневой экономики, объем которой составляет около 20% от российского ВВП. Опыт табачного, пивоваренного и ряда других рынков показывает, что эффективным способом борьбы с нелегальным оборотом товаров является укрепление сотрудничества между бизнесом и органами государственной власти и совершенствование законодательной базы. К такому выводу пришли участники онлайн-конференции «Нелегальное производство и оборот продукции на Северо-Западе. Региональный аспект», организованной ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге.

Прошлый год стал переломным для российского табачного рынка. Впервые за последние шесть лет на нем было зафиксировано снижение доли нелегальной продукции. На фоне пандемии этот показатель сократился с 15,6 до 7%, подсчитали в компании Nielsen, сравнив данные по итогам исследования в третьем квартале 2020 года с аналогичным периодом предыдущего года. Позитивная динамика была зафиксирована и в Северо-Западном федеральном округе, где доля нелегальной продукции сократилась с 9 до 6,2%. В Петербурге и Ленобласти в тени находится 1,7% и 2,8% рынка соответственно.

Как пояснила управляющий по корпоративным вопросам региона Север аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Елена Киянова, эта динамика объясняется ограничением международных перевозок и передвижения граждан из-за распространения пандемии, а также активной борьбой с незаконными табачными изделиями со стороны правоохранительных и регулирующих органов. «В результате рейдов на территории России в прошлом году было ликвидировано 13 подпольных сигаретных фабрик, одно производство нелегальной никотинсодержащей продукции, две типографии, производившие контрафактные этикетки, упаковки и поддельные специальные марки. Если говорить об объеме продукции, то было изъято около миллиарда штук нелегальных сигарет»,— перечислила она. Объем выявленной немаркированной табачной продукции в прошлом году вырос, подтвердил заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте петербургского управления Роспотребнадзора Игорь Ивуленок. «Количество изъятой табачной продукции составляет более 120 тыс. пачек табачных изделий, материалы в отношении ответственных лиц переданы в судебные органы»,— рассказал он.

Еще одним фактором, который способствовал улучшению ситуации, стал запрет оборота немаркированных сигарет. Благодаря цифровой маркировке стало сложно вбрасывать в легальную торговлю поддельную продукцию, говорит директор по защите оборота легальной продукции Центра развития перспективных технологий Максим Курганский. «Потребитель через приложение может проверить подлинность приобретаемой продукции и жаловаться в надзорные органы при ее обнаружении. Это инструмент общественного контроля, усложняющий жизнь криминалу»,— объясняет он.

Дымовая завеса

Тем не менее уровень распространения незаконной табачной продукции по-прежнему остается высоким. Общий объем реализованных в России нелегальных сигарет по итогам прошлого года составил 26 млрд штук, а потери бюджета в виде недополученных налогов превысили 85 млрд рублей, указывает Елена Киянова. «Опрос показал, что каждый третий курильщик в стране так или иначе встречал нелегальные сигареты, а каждый четвертый сознательно готов их приобрести. Они бы это сделали, но такого уровня нелегальной продукции сейчас просто нет»,— добавил руководитель «БАТ Россия» по противодействию нелегальной торговле Игорь Черкасский. По его словам, помимо прямого ущерба, ввоз незаконной продукции приводит к подпитке криминала.

Руководитель Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская обратила внимание, что теневой рынок также является драйвером курения среди несовершеннолетних. «Нелегальные продавцы реализуют свою продукцию практически всем, не учитывая возраст и не спрашивая документы, подтверждающие его»,— посетовала она.

Основным источником поступления контрабанды на российский рынок являются страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где уровень акцизных ставок ниже. Из этого региона поставляется 64% от всей незаконной табачной продукции в стране, следует из данных Nielsen. Лидером среди стран ЕАЭС является Белоруссия, на которую приходится каждая вторая нелегальная сигарета.

Состоявшееся в этом году повышение акцизов еще сильнее увеличит ценовой разрыв между легальной и нелегальной продукцией, предупреждает Елена Киянова. «В прошлые годы рост составлял не более 4%, в этом же году повышение будет более драматичным и достигнет 20%»,— отмечает она. Снижение доступности легальных сигарет и доходов населения может привести к росту теневого рынка, полагает Елена Киянова. Повышение стоимости сигарет будет выгодно дельцам из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, которые захотят этим воспользоваться, дополнил Игорь Черкасский.

Свершившийся контрафакт

Снижение покупательной способности оказало негативное влияние и на другие отрасли. При ухудшении экономической ситуации возрастает стремление потребителя к экономии и снижается требовательность к качеству и происхождению товаров на потребительском рынке, обратила внимание старший директор по работе с органами государственной власти региона «Восточная Европа» компании «Балтика» Ирина Федорова. В связи с этим чаще стал встречаться контрафакт, который представляет собой некачественную продукцию, в том числе детские игрушки, заметила заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления Екатерина Ладынина. Кроме того, было выявлено большое количество пустой тары из-под товаров, например крышек и флаконов для парфюмерии, отслеживание которых позволяет выявить места производства контрафактной продукции, прокомментировала она.

Помимо табака, большое количество серых схем и нелегального оборота поддельных и фальсифицированных товаров наблюдается в других сферах, подлежащих маркировке (обувь, парфюмерия, лекарства), констатировал Максим Курганский. Так, в Петербурге в конце прошлого года была выявлена преступная группа, которая занималась вводом в оборот лекарств, выданных бесплатно за бюджетные деньги, сообщил он.

Проблема контрафакта затрагивает все сектора хозяйственной деятельности, заметила заместитель начальника Псковской таможни Юлия Тулумбасова. По ее словам, к этой категории относятся одежда, обувь, игрушки, косметическая продукция, запчасти.

В тени также находятся сферы строительства, сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, продолжил председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Среди факторов, которые приводят к росту нелегального рынка, высокое налоговое бремя, бюрократические процедуры, высокие угрозы закрытия фирм со стороны государства, указывает он.

Россия занимает лидирующие позиции по производству и реализации контрафактной продукции, подчеркнула заведующий кафедры таможенного администрирования Северо-Западного института управления РАНХиГС Анастасия Гетманова, сославшись на данные министерства торговли США. Объем теневой экономики России превышает 20 трлн рублей, что составляет около 20% от ВВП, уточнил Дмитрий Панов. «Если сравнивать с другими странами, то мы находимся на уровне Италии, у которой 18% от ВВП. При этом у той же самой Германии этот показатель всего лишь доходит до 10%»,— сопоставил он. В теневой экономике занято больше 20 млн человек, а объем серых зарплат достигает 10 трлн рублей или около 12% от ВВП, поделился статистикой Дмитрий Панов. Пандемия катализировала ситуацию, что привело к уходу в «обналичку» через счета, платежные карты физических лиц, утверждает он.

В пивоваренной отрасли проблема незаконного производства и оборота существует, но не имеет масштаба, сопоставимого с крепким алкоголем, говорит Ирина Федорова. Специфика отрасли — то, что в ней нет поддельной продукции, а основной формой нелегального рынка является производство и запуск в оборот продукции с нарушением налоговой дисциплины, пояснила она.

Операция кооперация

Участники рынка сходятся во мнении, что препятствовать росту теневой экономики может координация усилий между бизнесом и надзорными органами. «Укрепление взаимодействия позволит более эффективно бороться с контрафактной продукции, поскольку у правообладателей, таможенной службы, Ростехнадзора и МВД есть своя статистика, которую нужно привести к единому знаменателю»,— считает Анастасия Гетманова. Правообладателям целесообразно обращаться непосредственно в органы внутренних дел, но есть вещи, которые можно делать вместе, поддержала эту позицию Екатерина Ладынина. «К примеру, в 2020 году нам удалось обнаружить место производства нелегальных автозапчастей, определить механизмы ввоза, поставщиков. Выявление всей цепочки позволяет достигать больших результатов»,— сообщила она. Правообладатели могут также предоставить данные о марках контрафактных товаров, их производителях для использования этой информации при автоматическом контроле, уточнила госпожа Ладынина.

Другим важным фактором является обмен информацией между приграничными государствами. «Хорошие результаты показывает работа с реестрами в Казахстане и Белоруссии, но про Киргизию и Армению то же самое, к сожалению, сказать нельзя»,— заметила управляющий партнер московского офиса Hogan Lovells Наталья Гуляева.

Предоставление правообладателями информации о нарушителях контролирующим органам будет способствовать масштабированию защиты бренда на всей территории евразийского пространства, добавила президент ассоциации «Базис» Оксана Кузьменко.

По мнению менеджера по работе с органами государственной власти JTI Россия Романа Трошкина, принципиальное значение в борьбе с незаконным оборотом табачной продукции имеет совершенствование законодательной базы. К числу наиболее значимых инициатив он отнес определение количественных норм на перемещение по территории РФ немаркированной табачной продукции для личного потребления. «До недавнего времени лимитов по перемещению физлицами таких сигарет, прежде всего из ЕАЭС, отсутствовали, что создавало предпосылки поставки на российский рынок достаточно больших объемов нелегального табака для последующей реализации»,— подчеркивает он. Введение минимальной цены на табачную продукцию предоставляет контрольно-надзорным органам, правоохранителям и потребителям индикативный механизм для выявления контрафакта, уверен он. Также господин Трошкин поддерживает законопроект о повышении штрафов за продажу немаркированной табачной и алкогольной продукции практически в десять раз. «Месячная прибыль точки, которая реализует нелегальный табак, начинается от 30 тыс. рублей, и штраф в 3–5 тыс. рублей не имеет должного эффекта»,— констатирует он.

Помимо административно-правовых необходимо использовать уголовно-правовые и уголовно-процессуальные меры противодействия, которые выполняют как карательную, так и превентивную роль, напомнил аналитик кафедры национальной безопасности Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Максим Лебедев. Контроль и противодействие нельзя ослаблять буквально ни на минуту, добавил Игорь Черкасский. «Иначе за три-четыре месяца мы получим удвоение потоков, поскольку производственные и логистические мощности позволяют это сделать»,— резюмировал он.

Ужесточение надзора приносит свои плоды и в пивоваренной отрасли. «По данным Nielsen, за восемь месяцев в условиях коронавируса пивоваренный рынок вырос на 6%, при этом канал разливного пива упал на 30%. Одни ограничения работы баров и ресторанов такого результата бы не дали. Это может быть связано также с усилением контроля за этим каналом»,— считает Ирина Федорова.

Еще одной существенной мерой является разъяснение потребителю вреда контрафактной продукции, убеждена Анастасия Гетманова. «Наши исследования показали, что у потребителя отсутствует ясность по этому поводу»,— резюмировала она.

Системный ответ

Совместные системные усилия государства и бизнеса по борьбе с нелегальным оборотом продукции, предпринятые в течение последних нескольких лет, помогли переломить тенденцию роста объемов нелегальной торговли. «Тем не менее, необходимо продолжать противодействовать нелегальному обороту, чтобы этот результат не оказался краткосрочным и рост нелегальных объемов не возобновился. Мы очень надеемся, что вся работа по противодействию нелегальному обороту, выстроенная за последние годы в регионах, будет продолжена и что все инициированные отраслью, регулятором, депутатами Госдумы законодательные инициативы будут приняты и заработают»,— подытожила Елена Киянова.

Михаил Кузнецов