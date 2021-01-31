Папа римский учредил международный день дедушек и бабушек

Папа римский Франциск учредил международный день дедушек и бабушек. Праздник будет отмечаться в четвертое воскресенье июля, сообщает Vatican News.

Во время традиционной воскресной проповеди понтифик заявил, что бабушки и дедушки — это связующее звено между поколениями и передают молодым жизненный опыт.

«Дедушки и бабушки зачастую бывают забыты. Так не будем забывать это богатство, беречь основы и передавать их»,— добавил папа римский. Он сказал, что дата празднования выбрана потому, что находится близко ко дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа.