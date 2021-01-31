Юмористы и блогеры опасаются блокировок

С 1 февраля вступает в силу федеральный закон, который ужесточает требования к социальным сетям. Их владельцы должны будут искать и блокировать запрещенный контент. Изымать из публичного пространства, кроме призывов к экстремизму, необходимо, к примеру, нецензурные выражения, а также приглашения на несогласованные митинги. Удастся ли соцсетям выполнить новые требования? И что говорят блогеры? Об этом — Юлия Жданова.

Раньше, чтобы ограничить доступ к запрещенному контенту, его сначала вносили решением суда в спецреестр Минюста, что занимало иногда несколько месяцев. В теории, новый закон позволяет сделать это мгновенно. И лучше не медлить с блокировкой. Ведь за отказ удалить такое сообщение могут оштрафовать как владельца сайта, так и саму соцсеть или видеохостинг. Для физических лиц штраф составит от 100 тыс. руб., для юридических — от 3 до 8 млн руб. И это только за первое нарушение. За повторное можно будет лишиться до 20% годового дохода.

Тщательнее мониторить контент российских пользователей соцсети начнут с 1 февраля. И технических проблем с этим возникнуть не должно, уверен директор департамента информационной безопасности Национальной инжиниринговой корпорации Лука Сафонов: «Даже если понадобится какая-то ручная премодерация, там будет минимальный процент, который надо будет модерировать руками.

Машина с этим вполне справится, они уже умеют все сопоставлять, выявлять.

Плюс по социальному графу, если они видят, что 50 человек лайкало определенного оппозиционного политика, и эти 50 человек лайкнули еще какую-то картинку, то с очень высокой вероятностью эта картинка тоже относится к каким-то оппозиционным вещам, ее можно в автоматическом режиме забанить».

Вопросы у собеседников “Ъ FM” вызывают некоторые критерии отбора такой информации. Так, нужно блокировать призывы к участию в несанкционированных публичных акциях, а также данные, которые в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность.

Закон, который позволял блокировать незаконный контент, и раньше был очень размытым, новые поправки тоже позволяют выборочно удалять публикации, отмечает юрист, советник практики информационных технологий компании «Томашевская и партнеры» Роман Янковский: «Есть жесткие требования закона и избирательность в их применении. Избирательность — очень опасная формулировка, потому что она позволяет избирательно применять право. У кого-то совокупность данных будет позволять идентифицировать каких-то лиц, а у кого-то нет, соответственно, кого-то заблокируют, кого-то нет. К регулированию интернета, к сожалению, такие стандартные классические методы слабо подходят, поэтому у нас уже давно Роскомнадзор действует с большой избирательностью, нет оснований сомневаться, что сейчас они будут как-то по-другому этот закон применять».

Блогеры и особенно общественники ждут начала месяца с тревогой. Шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов полагает, что многие оппозиционеры покинут российские соцсети.

«Есть независимые соцсети, такие как Facebook и Twitter, по их законодательству призывы к мирным акциям не могут трактоваться как преступления. Может быть, даже технически возможности заблокировать Twitter и Facebook у них есть, но как это будет выглядеть политически, —большой вопрос. Были прецеденты в Египте, когда власть блокировала соцсети, вместо того, чтобы погасить протест, это наоборот приводило к революции», — отметил Роман Доброхотов.

Блокировок боятся и комики, которые иногда в гротескной форме высмеивают власти или общественные проблемы. Впрочем, это не приведет к бегству на другие площадки, отмечает автор юмористических рассказов, писатель и блогер Леонид Каганов:

«Если бы талантливые авторы, отделываясь каким-то эзоповым языком, могли бы оставаться вне подозрений, но нет такого механизма.

Сейчас решение выносится по принципу “потому что показалось”, поэтому любой юморист, который кого-то разозлит, рискует оказаться просто под статьей».

У соцсетей, скорее всего, не будет общей политики по фильтрации контента в России, отмечает адвокат общественной организации «Роскомсвобода» Екатерина Абашина. Но стоит ожидать продолжения привычной стратегии поведения от западных хостингов, где большинство комиков размещают свой контент.

«YouTube перенаправляет информацию о том, что поступила какая-то жалоба от госорганов, владельцу аккаунта, и тот уже может ответить: либо привести свои аргументы, либо просто заблокировать видео. Мне кажется, если соцсети серьезно возьмутся за исполнение этих требований с 1 февраля, то могут быть ситуации, когда просто по формальному признаку, по каким-то ключевым словам, контент будет блокироваться на время», — считает Екатерина Абашина.

Новые поправки предписывают соцсетям блокировать и мат. Правда пока ответственности за то, что интернет ресурс пропустил бранные слова, без которых невозможно представить некоторые юмористические программы, не предполагается.