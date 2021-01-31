Kuaishou провел крупнейшее за два года IPO в Гонконге

Второй по величине аудитории сервис коротких видео китайский Kuaishou Technology привлек в ходе IPO в Гонконге $5,4 млрд, сообщает Bloomberg. Это размещение стало крупнейшим для Гонконгской фондовой биржи с ноября 2019 года, когда свои акции на бирже разместила Alibaba Group, сумев привлечь около $13 млрд.

Сервис, поддерживаемый Tencent Holdings, продал инвесторам 365 млн своих акций по цене 115 гонконгских долларов. В результате рыночная капитализация сервиса достигла $60,9 млрд, что более чем в два раза превышает оценочную стоимость компании по итогам последнего раунда финансирования, состоявшегося в прошлом году.

При этом сервис допускает реализацию опциона допэмиссии в случае высокого спроса на акции. В этом случае сумма привлеченных средств может достичь $6,2 млрд. Котироваться на бирже Гонконга Kuaishou начнет 5 февраля. В случае реализации опциона на допэмиссию рыночная капитализация компании достигнет $61,7 млрд.

Кирилл Сарханянц