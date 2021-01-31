В центре Петербурга закрыли станции метро и Невский проспект

В Петербурге 31 января введены существенные изменения в графики работы некоторых станций метрополитена.

Как сообщает комитет по транспорту в Telegram, с 10:00 по мск на вход и выход по техническим причинам закрыта стация «Чернышевская», поезда проходят ее без остановок, и вестибюли станции «Невский проспект». На вход и выход работает только станция «Гостиный двор».

Кроме того, с 8:30 по мск для движения транспорта закрыт Невский проспект и прилегающие улицы. Маршруты общественного транспорта изменены. Перекрыто движение на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах.

Напомним, что сегодня в центре города запланировано проведение очередной несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.