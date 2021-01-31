Минобр Прикамья одобрил назначение директора школы «Точка» главой пермского департамента образования

Министерство образования Пермского края согласовало назначение директора школы дизайна «Точка» Анны Деменевой на должность начальника департамента образования Перми. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщила глава краевого минобра Раиса Кассина.

Ранее пост главы городского департамента образования занимала Людмила Серикова. В конце октября 2020 года госпожа Серикова покинула мэрию. Сообщалось, что она приняла решение заняться научной деятельностью. В настоящий момент обязанности начальника департамента исполняет Ольга Ершова, глава управления дошкольного образования. В середине января стало известно, что временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин решил назначить на должность главы департамента образования Анну Деменеву.

Госпожа Деменева окончила Пермский государственный педагогический университет по специальности «Русский язык и литература». Ее педагогический стаж — 22 года. Госпожа Деменева — кандидат филологических наук, почетный работник общего образования РФ. Школу «Точка» (ранее школа №43) Анна Деменева возглавила в 2012 году. Помимо углубленного изучения математики и английского языка, в образовательном заведении ведется профильное обучение по направлению «Дизайн». В конце 2020 года журнал «Tatler» включил «Точку» в список лучших региональных школ России.