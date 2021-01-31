В Москве два сотрудника Роспотребнадзора арестованы по делу о взятке

Савеловский суд Москвы арестовал до 29 марта заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Также суд арестовал на два месяца главу испытательного лабораторного центра «Экология» Александра Малютина. Центр «Экология» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. По версии следствия, именно господин Малютин предлагал взятку чиновникам. Сумму взятки пресс-служба суда не уточнила.

Роспотребнадзор прокомментировал арест своих сотрудников. «Управление Роспотребнадзора по городу Москве продолжает совместную работу с правоохранительными органами по профилактике нарушений коррупционной направленности, результат этой работы — сегодняшнее решение Савеловского суда»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.