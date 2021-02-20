Сегодня исполняется 90 лет адвокату Генриху Падве

Его поздравляет золотопромышленник, создатель и руководитель хозрасчетных артелей золотодобытчиков Вадим Туманов:

— Генрих Павлович Падва — адвокат совсем необычный, необыкновенный! Ты и должен быть таким! Ведь насколько сильным человеком надо быть, чтобы защищать тех людей, за дела которых ты брался. Тоже неимоверно сильных — их имена известны. И нередко вести защиту было, возможно, не менее опасно, чем совершать «преступления», в которых их обвиняли. Дорогой Гера! Наше полувековое знакомство позволяет мне так обращаться, никогда не забуду дело «Печоры» и твое участие в нем. Сейчас я осознаю, какая это была Победа — наша и твоя лично. Ведь никого из полутора тысяч старателей — оклеветанных, бесправных, несправедливо обвиненных — не посадили. Много лет прошло, кого-то уже нет с нами. Но я говорю тебе спасибо и передаю тебе поклон от всех этих достойных людей. Гера! Тебе — 90! Не верится! Здоровья и счастья!

Поздравления передает президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко:

— Сегодня мы обоснованно гордимся нашими вакцинами, не побоюсь прослыть кощунственным, но и Генрихом Падвой, отмечающим сегодня 90-летие! Страна, а не только российская адвокатура могут гордиться Вами вполне обоснованно! С юбилеем, Мэтр!

Игорь Левитин Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

21 февраля исполняется 69 лет помощнику президента РФ Игорю Левитину

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко:

— Дорогой Игорь Евгеньевич! Много лет я знаю Вас как человека разнообразных талантов и исключительной работоспособности, надежного партнера и отзывчивого друга. Результаты Вашей плодотворной деятельности на самых ответственных постах говорят сами за себя: глобальная модернизация и развитие транспортной отрасли России, огромный вклад в спортивную жизнь нашей страны, в том числе в подготовку зимних Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Отрадно наблюдать, как, будучи президентом Европейского союза настольного тенниса, Вы активно развиваете этот олимпийский вид спорта. В нашей жизни бывают разные периоды, но Вы всегда демонстрировали выдержку, ответственное отношение к делу и мудрость, не теряя при этом человеческого обаяния и доброго отношения к людям. У Вас есть чему поучиться. Поздравляю с днем рождения! Сердечно желаю крепкого здоровья, новых свершений и любви к жизни!

Владимир Ресин Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

21 февраля исполняется 85 лет депутату Госдумы РФ, советнику патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства Владимиру Ресину

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:

— От всего сердца поздравляю Вас — своего Наставника и Учителя, мудрого политика, легендарного строителя, видного ученого, который создал градостроительный комплекс Москвы, сохранил и уверенно провел его сквозь череду кризисов переходного периода, с юбилеем. Под Вашим руководством и при Вашем участии построена треть всей недвижимости, которая есть в Москве. Сегодня Ваш бесценный опыт в полной мере востребован во всех сферах многогранной государственной и общественной деятельности. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и удачи в реализации всех замыслов!

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