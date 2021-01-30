Курорты встали на лыжи

В условиях сохраняющихся ограничений на массовые поездки в большинство популярных зарубежных стран самым востребованным туристическим направлением зимнего отдыха ожидаемо стала Россия. Курорты манят путешественников куда больше экскурсионных маршрутов: повысить их загрузку помогли лыжники, привыкшие кататься в Европе. Стремящиеся попасть за рубеж россияне выбирают наиболее понятные для поездок направления, прежде всего Турцию.

Россия стала наиболее востребованным направлением для организованных путешествий зимой. За декабрь—январь направление сформировало 44% проданных туров против 6% годом ранее. Такие данные в своем исследовании приводит Travelata.ru. По оценкам Level.Travel, за год доля внутренних направлений выросла с 10% до 51%.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что спрос на организованный отдых на внутренних горнолыжных курортах и в отдельных регионах страны в зимние месяцы вырос на 10–30% год в году, но в некоторых, напротив, был спад.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что в декабре—январе общее число путешествующих по России туристов было сопоставимо с прошлогодним показателем, увеличившись на 2–3%. «Продажи на февраль пока отстают от прошлогодних на 20%, но, скорее всего, выйдут на сопоставимый уровень»,— говорит он. Гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский отмечает рост спроса в пределах 10%. В Travelata.ru наиболее востребованным российским направлением называют Краснодарский край: на Адлер, Красную Поляну и Сочи совокупно пришлось 78% забронированных туров. По оценкам господина Ромашкина, на регион в этом году зимой приходится 30% продаж против 25% годом ранее, доля горнолыжных курортов выросла с 10% до 20%, Крыма — с 3% до 5%.

Сергей Ромашкин объясняет динамику перераспределением спроса от экскурсионных направлений в пользу курортных. Если прошлой зимой в структуре продаж на февраль Санкт-Петербург формировал 10%, в этом году доля размылась до 1%, доля Москвы снизилась с 8% до 0,5%. «В пользу российских горнолыжных курортов делают выбор туристы, которые обычно катаются во Франции или Италии. Но для людей, планирующих посетить Рим или Париж, Санкт-Петербург и Казань вряд ли станут заменой»,— рассуждает господин Ромашкин. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе оценивает падение спроса на туры в Москву и Санкт-Петербург зимой в 70–85%, связывая это в первую очередь с ограничениями из-за COVID-19. Высокий спрос на Крым господин Уманский объясняет интересом к санаторному отдыху: межсезонье традиционно наиболее выгодный период для поездок в здравницы.

Динамика на рынке самостоятельного бронирования немного отличается. В Ostrovok.ru самыми популярными внутренними направлениями бронирований в декабре—январе называют Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Красную Поляну, Архыз и Приэльбрусье. У клиентов Tvil.ru лидируют Ялта, Севастополь, Сочи, Симферополь и Алушта. В целом в сервисе отмечают, что количество бронирований жилья внутри страны в декабре—январе выросло на 52% год к году.

Туристы вынуждены адаптироваться к текущим реалиям: они бронируют в основном Россию и то, что открыто из зарубежных направлений, констатируют аналитики Ostrovok.ru.

Выбирая заграничные направления, туристы ориентируются в основном на страны с понятными условиями въезда. На этом фоне неудивительно, что лидером самостоятельных поездок за рубеж, по расчетам Ostrovok.ru, стали Стамбул и Дубай, где количество бронирований выросло в три раза относительно прошлого года. Следом идут Шарм-эш-Шейх, Хургада и Анталья. В прошлом году, для сравнения, лидерами спроса были Париж, Барселона и Берлин. Турция стала самым популярным зарубежным направлением и для организованных туристов: согласно расчетам Level.Travel, на долю страны в декабре—январе пришлось 26% бронирований против 16% годом ранее. На втором месте — Занзибар, сформировавший 10% продаж, хотя годом ранее Танзания не входила в число наиболее востребованных направлений.

Александра Мерцалова