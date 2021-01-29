Ярославское УМВД предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Региональное УМВД России по Ярославской области распространило предупреждение от ответственности за участие в несанкционированных акциях. В частности, полиция предупредила об ответственности за распространение в интернете и соцсетях призывов к участию в несанкционированных акциях.

«Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

В соответствии с п.5 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении не было подано в срок, место и время не согласованы с органами исполнительной власти субъекта или местного самоуправления»,— говорится в сообщении УМВД.

В УМВД отметили, что в случае нарушения данного закона установлено наказание по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Так для граждан установлены штрафы до 30 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до десяти суток. При неоднократных нарушениях наступает ответственность по ст. 212.1 УК РФ. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В полиции напомнили, что сотрудники правоохранительных органов имеют право и обязаны пресекать противоправные действия граждан во время проведения публичных мероприятий. Полный текст предупреждения опубликован на официальном сайте УМВД.