Кубань замахнулась на чемпионат Европы по самбо

В 2024 году Краснодарский край может стать площадкой для проведения чемпионата Европы по самбо. Для этого в Краснодаре нужно построить Дворец единоборств, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он также отметил, что уже в этом году необходимо начать проектирование объекта.

Курировать вопрос строительства Дворца единоборств по поручению главы региона будет вице-губернатор Александр Власов. «Развитие самбо является одним из приоритетных направлений для Кубани. Сегодня в регионе строятся 10 центров единоборств. В 2021 году они появятся в Анапе и Армавире, Абинском, Ейском, Каневском, Кореновском, Крымском, Павловском, Тбилисском и Славянском районах», - отметил Вениамин Кондратьев. К 2023 году такие центры должны открыться во всех 44-х муниципалитетах края.

Андрей Ульченко